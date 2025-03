Raio-x dos reforços do Fortaleza: a verdade é que as contratações não renderam

O Fortaleza anunciou seis reforços para a temporada de 2025, mas nenhum funcionou como protagonista até o momento. A verdade é que, apesar da expectativa, as contratações não se fixaram e falharam (parte delas) no 1º grande objetivo do ano, que resultou no vice-campeonato cearense.

O Diário do Nordeste destrincha todos os nomes que chegaram ao Pici. Vale ressaltar que o clube, dentro da estratégia do departamento de futebol e do balanço financeiro, optou por não investir na compra dos direitos econômicos, ou seja, não gastou adquirindo nenhum jogador de outra equipe.

É fato que, no decorrer do ano, o desempenho pode melhorar, a gestão leonina tem méritos na montagem e manutenção do elenco, como demonstrou em todos os anos anteriores, sempre com times muitos competitivos e avançando nas competições. No entanto, hoje, o saldo é negativo. O Leão ainda disputa Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e a Libertadores.

Reforços do Fortaleza em 2025

Brenno

Legenda: O goleiro Brenno foi o reforço menos utilizado pelo Fortaleza em 2025 Foto: João Moura / Fortaleza

O goleiro de 25 anos rescindiu com o Grêmio e assinou até o fim de 2027. É curioso pois foi o que menos jogou, mas também o que menos comprometeu negativamente. Chegou para ser um reserva imediato de João Ricardo e se apresentou exatamente assim, com atuações regulares e sendo menos explorado. Dos 15 jogos do Fortaleza na atual temporada, esteve em campo somente três.

Jogos : 3

: 3 Titular : 3

: 3 Minutos : 270

: 270 Gols sofridos: 2

Diogo Barbosa

Legenda: Diogo Barbosa foi o lateral-esquerdo mais utilizado pelo Fortaleza em 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O lateral-esquerdo de 32 anos deixou o Fluminense para fechar com o Fortaleza até 2026. Das opções para a posição, foi a mais utilizada, mas não se firmou de fato no setor, ficando inclusive no banco de reservas em algumas partidas decisivas, como no jogo de volta da final do Clássico-Rei, que decretava o título. Apesar da vocação ofensiva, a titularidade não é unânime para a torcida.

Jogos : 9

: 9 Titular : 6

: 6 Minutos : 600

: 600 Gols : 0

: 0 Assistências: 0

Gastón Ávila

Legenda: Gastón Ávila teve um desempenho muito ruim nas finais do Campeonato Cearense Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro argentino de 23 anos foi contratado por empréstimo junto ao Ajax-HOL por um ano. Foram cinco partidas, mas ficou marcado pelas falhas nos dois jogos da final do Cearense. No 1º, foi titular e cometeu pênalti em Galeano que resultou no gol do Ceará de Fernando Sobral. No 2º, entrou no intervalo e foi expulso com apenas cinco minutos após um carrinho irresponsável no meio-campo.

Jogos : 5

: 5 Titular : 4

: 4 Minutos : 364

: 364 Cartão amarelo : 1

: 1 Cartão vermelho: 1

David Luiz

Legenda: David Luiz foi um dos reforços mais impactantes do Fortaleza no mercado, mas pouco jogou Foto: Davi Rocha / SVM

O experiente zagueiro de 37 anos não renovou com o Flamengo e fechou com o Fortaleza até 2026. Reforço mais midiático, foi importante para a divulgação da marca, mas jogou pouquíssimo com Vojvoda. Até o momento, somente quatro partidas. Titular no 1º Clássico-Rei, permaneceu o jogo de volta todo no banco, mesmo com um defensor expulso e sem Kuscevic, convocado para o Chile.

Jogos : 4

: 4 Titular : 4

: 4 Minutos : 334

: 334 Cartão amarelo : 1

: 1 Cartão vermelho: 0

Pol Fernández

Legenda: O volante argentino Pol Fernández acumulou um desempenho ruim em 2025 pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O volante de 33 anos era o capitão do Boca Juniors-ARG assinou contrato até o fim de 2026. Foi o reforço mais utilizado, chegou com status de titular absoluto, mas acumulou atuações irregulares após a estreia positiva e foi mal em jogos importantes, como dois Clássicos-Rei e contra o Vitória-BA. Na 1º final do Estadual, entrou no intervalo e recebeu vermelho direto por agredir um atleta do Ceará.

Jogos : 11

: 11 Titular : 8

: 8 Minutos : 768

: 768 Assistência : 1

: 1 Cartão vermelho: 1

Dylan Borrero

Legenda: O atacante colombiano Dylan Borrero foi titular em apenas um jogo pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O atacante de 23 anos firmou contrato até 2028 após passagem no New England Revolution-EUA. Com a camisa tricolor, recebeu oportunidades de Vojvoda no Campeonato Cearense, mas nunca foi tudo como opção para os titulares, não sendo utilizado em nenhuma partida mais decisiva. No jogo de volta da final contra o Ceará, por exemplo, sequer apareceu no banco de reservas do time tricolor.