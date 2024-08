Qual a pontuação para o Ceará conquistar o acesso à Série A? Veja vitórias necessárias

O Ceará engatou duas vitórias seguidas na Série B de 2024 e se aproximou do G-4 após 23 rodadas. Na 5ª colocação na tabela, com 35 pontos, o time alvinegro volta a campo contra o Amazonas, domingo (1º), às 16h, no estádio Carlos Zamith. Deste modo, caminha em busca do acesso e da pontuação mágica com foco na elite nacional.

O Diário do Nordeste destrincha os números necessários através do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale ressaltar que ainda restam 15 rodadas em disputa e o Vila Nova abre o G-4 no momento, com 39.

Legenda: O Ceará tem 35 pontos e a 5ª posição na tabela da Série B de 2024 Foto: reprodução / SrGoool

Segundo a UFMG, com 63 pontos, a respectiva equipe tem 99% de chance de se classificar à Série A. Na temporada de 2023, como comparativo, o Vitória-BA foi o campeão com 72. O G-4 teve Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64).

O que o Ceará precisa para o acesso na Série B?

60 pontos (85% de chance): + 8 vitórias e 1 empate

61 pontos (94% de chance): + 8 vitórias e 2 empates

62 pontos (98% de chance): + 9 vitórias

63 pontos (99% de chance): + 9 vitórias + 1 empate

Chances do Ceará na Série B de 2024 (UFMG)

Título: 5%

Acesso: 31,8%

Rebaixamento: 0%