Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? Veja probabilidades após 34ª rodada

A vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Paysandu no último sábado (26) fez o Vozão ganhar pontos importantes na tabela da Série B do Brasileirão. O time alvinegro agora soma 54 pontos em 34 rodadas disputadas, na quinta colocação, a cinco pontos do G-4.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará conquistar o acesso à Série A do Brasileirão ao final da temporada 2024.

ESPIÃO ESTATÍSTICO

26,68% Chance de acesso do Ceará

De acordo com o Espião Estatístico, em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Ceará apresenta hoje 26,68% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na última análise, na 33ª rodada, a probabilidade era de 21,21% de chance de acesso. Nesta nova análise, após a 34ª rodada, o Vozão fica atrás de Mirassol (86,79%), Sport (88,65%), Novorizontino (90,25%) e Santos (98,93%).

“Calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais”, explicaram Davi Barros e Roberto Teixeira, em matéria publicada no ge.

“Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas em parâmetros de ataque e defesa das equipes quando jogam em casa ou fora. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson Bivariada”, completaram.

Legenda: Lourenço comemora gol com a camisa do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

INFOBOLA

20% Chance de acesso do Ceará

De acordo com o site Infobola, o Ceará apresenta hoje 20% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na última análise, na 33ª rodada, a probabilidade era de 20% de chance de acesso. Nesta nova análise, após a 34ª rodada, o Vozão fica atrás de Mirassol (89%), Sport (90%), Novorizontino (94%) e Santos (99%).

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

UFMG

19,3% Chance de acesso do Ceará

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará apresenta hoje 19,3% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na última análise, na 33ª rodada, a probabilidade era de 17,3% de chance de acesso. Nesta nova análise, após a 34ª rodada, o Vozão fica atrás de Mirassol (87,9%), Sport (89,6%), Novorizontino (94%) e Santos (98,7%).

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

