Presidente do Ceará avalia sondagens por Guilherme: ‘quero que ele continue’

A diretoria do Ceará deseja a permanência do atacante Guilherme para 2026. Destaque das categorias de base, o atleta de 20 anos se firmou na atual temporada, o que motivou a aquisição de 40% dos direitos econômicos junto ao Boston City-MG por R$ 400 mil. Apesar da busca no mercado, inclusive do exterior, o presidente João Paulo Silva ressaltou o interesse de seguir com o jogador na equipe.

Em contato com o Diário do Nordeste, o dirigente pontuou que os contatos foram somente sondagens. E revelou um projeto esportivo em Porangabuçu para aumentar a utilização do centroavante no time.

"A gente, na verdade, não recebeu (uma proposta), foi uma sondagem, não foi nada oficial, mas totalmente fora do que a gente pensa. Eu particularmente tenho um projeto para o Guilherme, eu quero que ele continue. É um jogador que tem potencial, é novo, é jovem e tem uma característica importante, então eu tenho um projeto para o Guilherme. Ele só sai do Ceará se realmente for algo muito bom para o clube que eu não possa negar". João Paulo Silva Presidente do Ceará

Com 1,91m de altura, Guilherme chama a atenção pelo forte jogo aéreo e pela velocidade, com versatilidade para atuar também pelos lados do campo. Titular no Sub-20, participando do título da Copa do Nordeste da categoria, acumula 17 jogos pelo profissional, com um gol e uma assistência.

No momento, o atacante participa da base e também dos treinos sob o comando de Léo Condé. No principal, no entanto, tem menos espaço e enfrenta as concorrências de Pedro Raul, Lucca, Aylon e Pedro Henrique na função.

O contrato com o Vovô segue até o fim de 2028. A chegada foi durante 2024, através de empréstimo. Na carreira, tem passagens também por Cruzeiro e Grêmio Grêmio Esportivo Sãocarlense-SP.