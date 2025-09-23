Palermo usou 19 jogadores no Fortaleza e não relacionou 13; veja lista

O trabalho do técnico argentino Martín Palermo no Fortaleza está apenas no começo, mas o momento crítico na Série A do Brasileiro exige respostas imediatas. Assim, o treinador tenta definir um time ideal e dar sequência para engatar uma reação e sair da zona de rebaixamento, restando 15 jogos. Para isso, comandou a equipe em duas partidas, usando 19 atletas dos 38 disponíveis no elenco, sendo o 4º maior plantel do Brasileirão.

Em campo, uma vitória contra o Vitória-BA por 2 a 0 e uma derrota para o Palmeiras por 4 a 1. Entre a estreia e o jogo seguinte, apenas três mudanças: o goleiro Helton Leite (na vaga do lesionado João Ricardo), além do volante Lucas Sasha (que saiu do DM) e do meia Lucas Crispim (opção técnica).

Logo, uma espinha dorsal começa a ser formada. No padrão tático 4-2-3-1, se defendeu no 4-4-2 e atacou, em alguns momentos, em um 3-4-3, com o volante formando uma linha com os zagueiros.

Escalações de Palermo no Fortaleza

20.09 | Palmeiras 4x1 Fortaleza | Helton Leite; Mancuso, Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Sasha (Adam Bareiro), Matheus Pereira e Lucas Crispim (Rodrigo); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson).

| Helton Leite; Mancuso, Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Sasha (Adam Bareiro), Matheus Pereira e Lucas Crispim (Rodrigo); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). 13.09 | Fortaleza 2x0 Vitória-BA | João Ricardo; Mancuso, Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Matheus Pereira e Lucca Prior (Lucas Crispim); Pikachu (Pochettino), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Adam Bareiro).

Legenda: O técnico argentino Palermo repetiu a espinha dorsal em dois jogos do Fortaleza Foto: arquivo / SVM

Das duas formações utilizadas, oito nomes se repetiram entre os titulares: Mancuso, Ávila, Brítez, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Desse grupo, Brítez está suspenso pelo acúmulo de cartões e não enfrenta o Sport, sábado (27), às 16h, na Arena Castelão.

Com a necessidade do placar e o último resultado negativo, a semana ganha um caráter decisivo internamente também, pela competitividade do plantel por uma vaga na equipe principal. É fato que o confronto tem uma missão de sobrevida, sendo obrigatória a vitória para o sonho da permanência.

Vale ressaltar que Palermo destacou nas coletivas que a escolha dos nomes é técnica e física, visto a intensidade que deseja manter na partida. O perfil de adversário também impacta nesta formação, além das preferências do próprio treinador quanto às características de cada atleta avaliado.

Quem não foi nem relacionado?

Legenda: O volante Pablo Roberto ainda não teve espaço sob o comando de Palermo Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Com um elenco amplo, Palermo ainda não concedeu oportunidade para todos os jogadores. Assim, pelo menos 13 atletas não foram sequer relacionados pelo comandante ao longo das duas partidas.

Os motivos são diversos, seja pelo desempenho no treino, excesso de opções disponíveis ou condição clínica, com a peça ainda no departamento médico, como é o caso do atacante Moisés. Deste modo, há mais uma semana para conhecer o grupo, avaliar características e fazer mudanças.

A lista contempla: os goleiros Vinícius Silvestre e Magrão; os zagueiros Benevenuto (DM) e Kuscevic (DM); o lateral-direito Tinga (DM); o lateral-esquerdo Weverson Costa; os volantes Zé Welison, Martínez e Pablo Roberto; o meia Guzmán; além dos atacantes José Herrera, Moisés (DM) e Kayke.

Dos citados, cinco foram contratados recentemente (Vinícius Silvestre, Weverson Costa, Pablo Roberto, Guzmán e Kayke) com aval do então técnico português Renato Paiva, enquanto Kayke e Guzmán sequer estrearam pelo time cearense. Até o fim da temporada, restam 15 rodadas na Série A.

