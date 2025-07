O que Léo Condé falou sobre a busca por reforços do Ceará na janela de transferência

“A gente passou por um processo de reformulação muito grande da temporada passada, perdemos peças importantes, que se destacaram ao longo da Série B, que foi o Erick Pulga, o Saulo Mineiro, o David Ricardo, que foi pro Botafogo, perdemos também, assim como o próprio Tchoca, que voltou para o Corinthians e então assim, passou por um processo de mudança muito grande e que é natural nesse retorno à Série A. Porém, o orçamento do clube é baixo, talvez seja um um dos quatro menores orçamentos da Série A. O presidente João Paulo tem feito tudo com muito pé no chão, porque traz também algumas dívidas passadas, está tentando colocar o clube, a casa, em ordem. E assim, de uma certa forma, tudo isso tem sido feito com bastante responsabilidade. É claro que a gente está atento ao mercado, tem todo o departamento de futebol com Haroldo, Lucas Drubscky, João Paulo Sanches, que está sempre monitorando o mercado. A gente precisa sim de mais umas duas ou três peças em algumas posições específicas, mas o clube está procurando dentro daquilo que pode cumprir. E realmente é um momento difícil de você achar essa peça interessante. A gente está satisfeito com a nossa base de equipe, com a nossa base de elenco. É uma base que ao longo da temporada tem se sustentado. Conquistamos o título estadual, avançamos à 3ª fase da Copa do Brasil, avançamos para semifinal da Copa do Nordeste, fazendo um Campeonato Brasileiro ok até aqui. Agora, é claro que o sarrafa é alto, ainda tem o restante do 1º turno, tem todo o 2º turno pela frente e o clube, com certeza, está atento ao mercado e vai tentar trazer talvez mais umas, duas ou três peças. Não vou expor aqui as posições, mas com certeza a gente precisa dar uma encorpada assim para que a gente possa chegar estruturado para essa reta final”.

Léo Condé Técnico do Ceará