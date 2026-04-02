O que fizeram com Ceará e Fortaleza em 2026?

A temporada de 2026 de Ceará e Fortaleza é muito ruim. Sobram motivos para o desânimo dos torcedores alvinegros e tricolores, após atuações fracas no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. E os clubes precisam melhorar bastante para que este ano não termine ainda pior do que o começo. Confira a análise de Alexandre Mota no vídeo acima.