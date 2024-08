O discurso emocionante de Caio Bonfim, medalha de prata para o Brasil na marcha atlética

O atleta Caio Bonfim fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao conquistar, nesta quinta-feira (1º), a medalha de prata na marcha atlética de 20 km - a primeira da história do Brasil na modalidade. Ao término da prova, o brasiliense de 33 anos desabafou nas entrevistas ao celebrar o pódio, com falas fortes que promoveram também uma reflexão de como o brasileiro acompanha o esporte.

O Diário do Nordeste lista quatro respostas que viralizaram nas redes sociais. Treinado pela mãe Gianetti Bonfim, oito vezes campeã brasileira, que tinha João Sena, pai do medalhista, como treinador na época, Caio falou também sobre o preconceito enfrentando na modalidade.

Frases de Caio Bonfim, medalha de prata na marcha atlética de 20 km

"Eu brinco que o Brasil tem dois esportes, o futebol e o outro que está ganhando. Se quer aparecer, precisa tá no outro que está ganhando, e agora somos medalhistas olímpicos (na marcha atlética)”.

“Nessa prova nós não estamos brincando de rebolar. Nós somos uma potência. Nós somos medalhistas olímpicos. Eu fui muito xingado no primeiro dia que marchei com o meu pai. Eu decidi ser xingado e não tenho problema com isso. Difícil não foi a prova de hoje, foi vencer o preconceito”.

“Eu sempre sofri com preconceito. Você vê na câmera de chamada (da prova), que chamam cinco atletas, quatro são europeus, em uma prova europeia, aí dois sul-americanos liderando a prova? Eu sou brasileiro, não desisto, é na raça, e consegui manter a técnica e levar a medalha pra casa".

“São quatro Olimpíadas. Terminei carregado em uma cadeira de rodas em 2012, em 4º no meu país (Rio-2016), com a minha família, em 13º (Tóquio-2020) e, aqui, virei medalhista olímpico. Esse momento é eterno. Tem que ter muita coragem para viver de marcha atlética”.

Entrevistas de Caio Bonfim, medalha de prata na marcha atlética de 20 km