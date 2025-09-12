Lista de jogadores mais valiosos da Série A de 2025 tem Neymar em 25º; veja valores
Com 33 anos, o atleta é principal nome do elenco do Santos
Com o fim da janela de transferência, os elencos da Série A de 2025 foram definidos até o fim da competição. No período, diversos nomes de grande impacto chegaram ao futebol brasileiro. O Diário do Nordeste lista então os jogadores “mais valiosos”, de acordo com o Transfermarkt.
O primeiro ponto: Neymar não é o líder do ranking. Com 33 anos e um histórico de lesões, o camisa do Santos é apenas o 25º colocado geral, com índice de mercado em € 11 milhões (aproximadamente R$ 69 milhões), que é uma estimativa de quanto seria o preço no mercado.
No momento, a 1ª posição é do volante Danilo, do Botafogo. Em julho, o meio-campo de 24 anos foi comprado junto ao Nottingham Forest-ING por € 22 milhões (cerca de R$ 147 milhões na época), com uma cotação de mercado de € 28 milhões (cerca de R$ 175 milhões).
O top-3 é formado pelos atacantes Yuri Alberto, do Corinthians, e Samuel Lino, do Flamengo, ambos € 22 milhões. Aquisição mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi comprado por € 25,5 milhões junto ao Barcelona no início de 2025, mas se desvalorizou no período e agora está valendo um índice total de € 20 milhões.
Jogadores mais valiosos da Série A de 2025
- Danilo (Botafogo): € 28 milhões
- Yuri Alberto (Corinthians): € 22 milhões
- Samuel Lino (Flamengo): € 22 milhões
- Vitor Roque (Palmeiras): € 20 milhões
- Pedro (Flamengo): € 20 milhões
- Rayan (Vasco): € 18 milhões
- Andreas Pereira (Palmeiras): € 18 milhões
- Kaio Jorge (Cruzeiro): € 17 milhões
- Sinisterra (Cruzeiro): € 15 milhões
- Arrascaeta (Flamengo): € 15 milhões
- Léo Ortiz (Flamengo): € 15 milhões
- Piquerez (Palmeiras): € 15 milhões
- Facundo Torres (Palmeiras): € 15 milhões
- Martinelli (Fluminense): € 14 milhões
- Paulinho (Palmeiras): € 14 milhões
- Garro (Corinthians): € 13 milhões
- Matheus Pereira (Corinthians): € 12 milhões
- Vitão (Internacional): € 12 milhões
- Nicolás de la Cruz (Flamengo): € 12 milhões
- Breno Bidon (Corinthians): € 12 milhões
- Flaco López (Palmeiras): € 12 milhões
- Ramón Sosa (Palmeiras): € 12 milhões
- Maurício (Palmeiras): € 12 milhões
- Raphael Veiga (Palmeiras): € 12 milhões
- Neymar (Santos): € 11 milhões
Supervalorização de joias do futebol cearense
No início da temporada de 2025, Ceará e Fortaleza protagonizaram vendas milionárias dentro do futebol brasileiro. Em janeiro, o Vovô comunicou a negociação do atacante Erick Pulga para o Bahia por US$ 3 milhões, ficando com US$ 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões na época).
Destaque do time, o atleta de 24 anos quase triplicou de valor em oito meses e agora vale € 8 milhões (cerca de R$ 50 milhões). Em 2025, são oito gols e oito assistências em 42 partidas.
Já o Fortaleza comunicou a saída do volante Hércules para o Fluminense em dezembro de 2024 por R$ 29 milhões. Detentor de 60% dos direitos econômicos, ficou com quase R$ 17 milhões na época. Titular do clube carioca, o atleta agora vale € 10 milhões (cerca de R$ 62 milhões). Ao todo, são quatro gols e uma assistência em 48 jogos.