Lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo é atualizada

A lista dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial foi atualizada pela revista Forbes, especializada em finanças. O top-10 conta com dois brasileiros: Neymar, do Al-Hilal, e Vini Júnior, do Real Madrid. Os atacantes aparecem em 3º e 7º colocados, respectivamente, com pagamentos de R$ 624,1 milhões e R$ 312 milhões por temporada.

O líder do ranking é o português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr. O centroavante arrecada 285 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão) no ano, seguido pelo argentino Lionel Messi, que recebe 135 milhões de dólares (R$ 766 milhões) apenas com o salário. A publicação também destaca a força das ligas na definição desses vencimentos.

"Quatro jogadores da Saudi Pro League agora estão entre os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, considerando tanto seus salários em campo nesta temporada quanto seus ganhos com patrocínios e outros negócios. A Premier League da Inglaterra, repleta de estrelas, ocupa apenas três posições, enquanto a La Liga, da Espanha, tem duas. Lionel Messi dá à Major League Soccer dos EUA seu único representante", reforça trecho do documento.

Confira a lista completa

Cristiano Ronaldo [Al-Nassr]: 285 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão) Lionel Messi [Inter Miami]: 135 milhões de dólares (R$ 766 milhões) Neymar [Al-Hilal]: 110 milhões de dólares (R$ 624,1 milhões) Karim Benzema [Al-Ittihad]: 104 milhões de dólares (R$ 590,1 milhões) Kylian Mbappé [Real Madrid]: 90 milhões de dólares (R$ 510,6 milhões) Erling Haaland [Manchester City]: 60 milhões de dólares (R$ 340,4 milhões) Vini Jr [Real Madrid]: 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões) Mohamed Salah [Liverpool]: 53 milhões de dólares (R$ 300,7 milhões) Sadio Mané [Al-Nassr]: 52 milhões de dólares (R$ 295 milhões) Kevin de Bruyne [Manchester City]: 39 milhões de dólares (R$ 221 milhões)