Irritação de Vojvoda é a dificuldade do treinador enxergar o óbvio no Fortaleza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda subiu o tom na última coletiva de imprensa. Depois da derrota do Fortaleza para o Santos por 3 a 2, nesta quinta (12), na Arena Castelão, pela Série A de 2025, o treinador se mostrou irritado. Disse que era pelo resultado, mas também cobrou da imprensa e do torcedor.

Como um animal ferido, pareceu acuado, mas também mostrou as garras. A trajetória do maior comandante da história do clube é chancela do sucesso, no entanto, não é blindagem. Agora, são sete jogos sem vitória na temporada e a 18ª posição na tabela do Brasileirão, agora na zona de rebaixamento.

Vojvoda foi questionado e não gostou. Parte das perguntas, inclusive, são as mesmas da arquibancada: o que explica a manutenção de Zé Welison entre os titulares após atuações ruins? Por que reforços como Rodrigo, Allanzinho e o próprio Matheus Pereira não jogam? As alterações só podem existir após 15 minutos do 2º tempo? E a defesa, não deve mudar após tantos gols sofridos?

As questões incomodam o técnico que, após tantos discursos diferentes (como ao se recusar a dar coletiva e ressaltar que as respostas estavam no campo depois da derrota para o Cruzeiro), segue afirmando que a solução para a crise está nesse mesmo elenco, no vestiário, sem sequer cobrar contratações ou uma maior reformulação. Em pontos contrários aos ressaltados por Sérgio Papellin, novo diretor de futebol do clube, que também declarou que "Vojvoda precisa se reinventar".

Ao defender nomes como o atacante Dylan Borrero, por exemplo, que é um dos reforços que pouco entrou em campo e não conseguiu responder positivamente, Vojvoda vai contra si. E nesse ponto, o argentino é o maior responsável. Foi quem teve 12 dias para treinar, definir a escalação ideal e corrigir os erros defensivos tão aparentes.

Assim, o treinador parece que perdeu o rumo de casa e não sabe como achar. A pausa no calendário pode ser a salvação de um trabalho vitorioso, desde que aceite também que precisa mudar.

Hoje, o problema de Vojvoda é a dificuldade de enxergar o óbvio no Fortaleza.