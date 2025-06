Derrota mostra que o Fortaleza precisa de uma intervenção para lutar pela permanência

A derrota para o Santos é difícil de digerir. Parece um golpe de punhal: sem alarde, com um dano profundo, quase permanente. O resultado de 3 a 2 na Arena Castelão, nesta quinta-feira (12), explica a presença do Fortaleza na zona de rebaixamento e liga o alerta sobre uma intervenção necessária.

Antes, sejamos justos: o time tricolor correu mais que em outros jogos. Com 12 dias de preparação, um discurso inflamado de Sérgio Papellin e mais saídas do elenco (Pol Fernández e Titi), a expectativa da arquibancada era de uma postura melhor, que existiu, mas não foi suficiente para uma vitória.

Como um alvo fácil e frágil, cada chegada do adversário no 1º tempo virou um gol. Em falhas de Zé Welison e David Luiz, os lances se construíram sem maior esforço do time paulista, que se mostrou extremamente limitado. Por isso, não tinha vencido nenhum duelo fora de casa na Série A até agora.

A reação foi escorada nos pênaltis convertidos por Yago Pikachu, em uma virada que não chegou por falta de eficiência: foram 32 finalizações, chances desperdiçadas e uma punição nos acréscimos.

O Fortaleza não vence há sete partidas. No recorte, sofreu incríveis 16 gols: média de 2,2 por jogo.

Na 18ª posição na tabela, com apenas 10 pontos, tem a 2º pior defesa do Brasileirão, com 18 gols. A sensação de vulnerabilidade é a principal marca negativa de uma equipe que se coloca como candidata ao rebaixamento. Poucos clubes do Brasil precisavam tanto da pausa como essa no calendário nacional devido ao novo Mundial de Clubes. O retorno será em julho, com tempo para mudar.

Legenda: O Fortaleza está na zona de rebaixamento da Série A de 2025 após 12 rodadas Foto: reprodução / GE

A intervenção é urgente. Uma alteração profunda no perfil do elenco, na forma de jogar e também nos conceitos de Vojvoda, que parece não conseguir evoluir mais o plantel com dias de trabalho - precisa mesmo é de contratações. Tudo isso para evitar que a jornada, no ano de mais investimento, se transforme em um completo fracasso.

O Fortaleza tem como escapar da Série B. A questão é: será que está preparado para fazer o que é necessário?

Sequência sem vitórias do Fortaleza