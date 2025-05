Fortaleza tem seis jogadores com contrato próximo do fim; veja lista e vote para renovar

O Fortaleza possui atletas com contratos próximos do fim. Restando sete meses para dezembro, seis jogadores do elenco encerram os vínculos em 2025. Assim, o Diário do Nordeste lista os nomes, que devem ser avaliados pela gestão tricolor para uma renovação até o encerramento da temporada.

A lista contempla os zagueiros Titi e Gastón Ávila (emprestado pelo Ajax-HOL), o volante Lucas Sasha, o meia Pochettino e os atacantes Pikachu e Marinho. O zagueiro Brítez também estava nesse rol, mas a reportagem apurou que o defensor acertou a renovação do vínculo até o fim de 2027.

Legenda: O Fortaleza tem seis jogadores com contratos próximos do fim no atual elenco Foto: arquivo / SVM

Em caso de interesse do departamento de futebol, as operações devem ocorrer agora pois a legislação permite que os atletas assinem pré-contrato com outro clube quando restarem apenas seis meses de vínculo, em junho, o que resultaria na saída sem uma venda definitiva. Vale ressaltar que existem outros nomes com contrato com a equipe próximo do fim que estão emprestados, como o goleiro Santos, que foi cedido ao Athletico-PR e não entrou nessa listagem divulgada.

Contratos do elenco do Fortaleza que encerram em 2025

ZAG - Titi

ZAG - Gastón Ávila (pertence ao Ajax-HOL)

VOL - Lucas Sasha

MEI - Pochettino

ATA - Pikachu

ATA - Marinho

Com quem você renovaria contrato no Fortaleza?

inter@

inter@

inter@

inter@

inter@