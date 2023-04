Fortaleza roda elenco, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária; veja valor

O Fortaleza está classificado às oitavas da Copa do Brasil de 2023. É fato: tudo bem definida com a goleada diante do Águia de Marabá-PA na ida (6x1), sendo sacramentada em novo triunfo, desta vez por 2 a 0, no estádio Mangueirão/PA, nesta quarta-feira (26). O saldo positivo é o rodízio do elenco e a premiação milionária garantida: R$ 3,3 milhões.

O valor é essencial para as finanças - o planejamento estratégico indica uma vaga mínima para quartas. Apenas pela participação, tinha somado R$ 2,1 milhões - assim, o total é R$ 5,4 milhões. O próximo adversário será decretado por meio de sorteio, mas uma nova classificação renderá mais R$ 4,3 milhões.

Premiação do Fortaleza na Copa do Brasil

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Total: R$ 5,4 milhões

Legenda: Zanocelo foi titular e marcou um dos gols do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Para além do dinheiro, o técnico argentino Vojvoda deu espaço para quem tem pouco. O goleiro Koslinski atuou pela primeira vez. O meia Zanocelo ‘estreou’ como titular e marcou gol, como o atacante Romarinho, que também balançou as redes e ainda deu assistência.

No meio das oportunidades, o jovem Amorim, 17 anos, debutou pelo profissional leonino. Se o jogo não tinha tanto peso para a instituição, se tornou importante para outros jogadores mostrarem serviço. O Fortaleza venceu o 1º tempo com tranquilidade e poderia ter feito mais na etapa final.

Em tempo: a diferença técnica, tática, física e individual dos clubes se acentuou no agregado de 8x1. De conhecidos da Série C, foi possível sentir o tamanho da evolução leonina nesse período recente se comparado com o adversário.

Águia de Marabá 0x2 Fortaleza | Ficha técnica

Competição: Copa do Brasil - jogo de volta da 3ª fase.

Local: Mangueirão, em Belém/PA.

Data: 26 de abril de 2023, quarta-feira.

Árbitro: Alisson Sidnei (TO).

Gols: Romarinho aos 8' 1T (1x0) e Zanocelo aos 28' 1T (2x0).

Cartões amarelos: Mathaus Sodré (Águia); Dudu, Hércules, Benevenuto e Vojvoda (Fortaleza).

Cartões vermelhos: Danilo (Águia) e Ceballos (Fortaleza).

Escalações

Águia de Marabá-PA | Axel; Bruno Limão, David Luiz, Rodrigo e Evandro (Romarinho); Castro (Patric), Danilo, Gabriel Agu (Marabá) e Adauto (Alan Maia); Douglas (Wendel) e Luan Santos. Técnico: Matheus Sodré.

| Axel; Bruno Limão, David Luiz, Rodrigo e Evandro (Romarinho); Castro (Patric), Danilo, Gabriel Agu (Marabá) e Adauto (Alan Maia); Douglas (Wendel) e Luan Santos. Técnico: Matheus Sodré. Fortaleza | Kozlinski; Dudu (Hércules), Benevenuto, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison (Pochettino), Lucas Sasha (Moisés) e Zanocelo; Pikachu, Romarinho (Amorim) e Silvio Romero (Guilherme). Técnico: Vojvoda.