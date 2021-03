Fortaleza planeja elenco mais cearense a longo prazo; veja novos planos do futebol

A mudança no departamento de futebol do Fortaleza renovou parte das metas a longo prazo. E a proposta da diretoria tricolor era trazer ideias e maior gerência do setor com a chegada de Alex Santiago no cargo. Assim, o clube trabalha com objetivos que envolvem o orçamento, a captação de receita e a formação do elenco.

Os pontos atravessam a atuação do novo dirigente, que realizou um trabalho integrado com todos os demais setores quando atuava na assessoria da presidência (veja entrevista exclusiva). A perspectiva envolve modernizar os fluxos e até utilizar influências internacionais nos processos.

Metas do Fortaleza a longo prazo

Possuir um elenco com mais atletas cearenses

Criar um setor de gerência da base no departamento de futebol

Espelhar modelos de jogo entre base e profissional

Montar um plano de negociação de atletas para captação de receita

Criar um orçamento próprio do departamento de futebol

Expandir as negociações de atletas do mercado internacional

Dentro dos objetivos estão projetos desenvolvidos em clubes como Ajax-HOL e Barcelona-ESP. Durante as excursões das categorias de base no exterior, o novo diretor de futebol teve oportunidade de intensificar o diálogo com representantes de grandes times da Europa e trouxe novas percepções.

A tendência é de um Fortaleza cada vez mais voltado para a formação de atletas. A lapidação se tornou prioridade e, agora, receberá maior suporte do departamento de futebol. Por isso, a criação de um setor de gerência específico - a Coluna adiantou a criação de um setor de mercado na base.

Legenda: Revelado pelo Fortaleza, o atacante Everton 'Cebolinha' é um dos destaques da Seleção Brasileira Foto: divulgação / CBF

Para intensificar o fluxo, no futuro, o clube estuda instaurar um percentual de jogadores cearenses no elenco principal. Resgatando conceitos internos como o lema “clube da garotada”, os grupos montados devem ser jovens e registrar mais participação da base.

No início, o projeto pode priorizar dois pontos principais: a criação de um orçamento próprio do departamento de futebol e integração de modelos táticos entre profissional e base. O primeiro serve no aspecto da gerência, de definir os fluxos de caixa e avaliar a distribuição de receita.

Legenda: Alex Santiago é o novo diretor de futebol do Fortaleza para a sequência de 2021 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O segundo atravessa a construção de uma identidade de modelo de jogo, com ampliação de metodologias espelhadas no profissional, o que pode facilitar a adaptação do atleta da base. No fim, ao aprimorar essa transição, o Fortaleza almeja a melhor formação e a possibilidade de abertura de receita com a negociação de jogadores, expandindo laços com o mercado internacional.

Módulos de negociação implantados na base