Fortaleza soma bônus milionário na Sul-Americana e segue como um dos únicos 100%; veja valor

O Fortaleza tem 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube atravessou o 1º turno na liderança do Grupo H e tem vaga encaminhada ao bater San Lorenzo-ARG, Estudiantes de Mérida-VEN e Palestino-CHI. E esses resultados renderam um bônus milionário.

A Conmebol indicou um bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 490 mil) para cada vitória no torneio. Assim, até o momento, o Leão embolsou R$ 1,4 milhão apenas por conta do rendimento esportivo.

Como restam três rodadas contra os mesmos adversários, pode totalizar R$ 2,8 milhões em bônus. Vale ressaltar que, apenas pela participação na fase de grupos, ganhou US$ 900 mil (R$ 4,7 mi). Já se garantiu a classificação direta às oitavas, sendo líder da chave, recebe US$ 550 mil (R$ 2,9 mi).

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)

Únicos 100%

O Newell's Old Boys-ARG é o líder do Grupo E da Copa Sul-Americana

Após três rodadas, apenas dois clubes seguem 100%: Fortaleza e Newell's Old Boys-ARG. A equipe argentina lidera o Grupo E e soma vitórias contra Audax Italiano-CHI, Santos e Blooming-BOL.

O curioso é que o Leão detém o melhor ataque da Sula, com 12 gols, enquanto o Newell's tem a principal defesa do torneio, não sofrendo nenhum gol até o momento, assim como o São Paulo.