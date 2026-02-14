Fortaleza encaminha vaga na final com vitória e apresenta novo elenco de 2026

O Fortaleza encaminhou a vaga na final do Campeonato Cearense de 2026 ao vencer o Ferroviário por 2 a 0, neste sábado (14), no estádio Presidente Vargas (PV), pela ida da semifinal. Em campo, Bareiro e Vitinho colocaram o Leão em vantagem em uma real apresentação da nova equipe tricolor.

A grande marca leonina foram as incorporações no elenco. A estreia na temporada foi justamente contra o Tubarão da Barra há um mês, quando Mancuso, Diogo Barbosa e Moisés ainda estavam no grupo. No reencontro, muitas novidades: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o meia Rodriguinho, além dos atacantes Vitinho e Luiz Fernando (titular) atuaram juntos na reta final do confronto no PV.

A presença dos reforços é essencial para o técnico Thiago Carpini ampliar o repertório do time, que teve a melhor atuação ofensiva justamente no Clássico das Cores, principalmente com a bola área construída com Mailton e Bareiro. O processo é gradual, mas deve avançar até o início da Série B.

Das mexidas, iniciou no 3-4-3 e terminou no 4-3-3. A falta de entrosamento e o placar estabelecido tiraram o ímpeto no fim, fazendo com que o 2º tempo servisse mais para administração de resultado.

Na etapa inicial, o Leão mostrou volume ofensivo, mas também sofreu defensivamente. Sem Brítez, nomes como Gazal, Cardona e Luan Freitas tiveram uma exibição abaixo, enquanto o goleiro Brenno brilhou com três defesas difíceis diante de um Tubarão da Barra que não se entregou durante o jogo.

Os ajustes são necessários, mas Carpini ganha opções e também tranquilidade na vitória. O jogo de volta será no próximo sábado (21), às 17h, no PV, com a equipe possuindo a vantagem de perder por até um gol de diferença para avançar. Até o momento, está invicto com cinco vitórias em oito jogos.