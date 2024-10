Fifa cria nova janela de transferência para 2025

A Fifa definiu a criação de uma nova janela de transferências para 2025. Após reunião do comitê internacional da entidade, nesta quinta-feira (3), foi decretado que um novo intervalo de contratações existirá entre 1º e 10 de junho. A prorrogação de contratos também será facilitada no meio do ano.

Deste modo, cada federação nacional deve escolher se irá incorporar as datas no calendário. No Brasil, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou duas janelas em 2024: a 1ª foi entre 11 de janeiro a 7 de março, enquanto a 2ª foi montada entre 10 de julho e 2 de setembro.

Em caso de nova adesão, o país poderia ter três períodos ou a expansão de algum modelo anterior.

O principal objetivo da Fifa é permitir movimentações de mercado às vésperas do Mundial de Clubes, que ganha novo formato a partir da próxima temporada. O evento está marcado para os Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho. Os representantes brasileiros confirmados até agora são: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, todos que foram campeões recentes da Libertadores.

