Elenco do Ceará não entendeu o momento do clube na Série B

“A equipe vem em uma crescente boa”. Assim, o lateral-esquerdo Willian Formiga resumiu os últimos jogos do Ceará na Série B de 2023. A declaração é muito infeliz e mostra, sim, uma desconexão com a realidade atual em Porangabuçu. Logo depois da péssima derrota para o Novorizontino por 4 a 1.

O time alvinegro faz uma campanha medíocre na competição - de meio de tabela. Muito aquém das expectativas e com apenas 5% de chance de acesso à Série A, restando mais 10 rodadas.

O momento não é positivo. E o Ceará precisa se distanciar dessa mentalidade urgentemente. Os reflexos chegam em várias frentes e devem ser expurgados rapidamente do elenco, até para 2024.

Com o placar elástico de derrota, em uma atuação coletiva muito ruim, o zagueiro Léo Santos falou ao término do jogo que o resultado “faz parte”. No intervalo, o goleiro Bruno Ferreira foi substituído por conta de um desentendimento com o técnico Vagner Mancini no momento de cobrança por rendimento.

Assim, o torcedor alvinegro convive com a frustração dos jogos e também com a inércia dos atletas. O plantel também é responsável diretamente pela campanha e não pode apresentar uma postura conformista. O momento é de indignação, reconhecer os erros e tentar a reação - mesmo que tarde.

Nenhum clube consegue crescer com esse pensamento.