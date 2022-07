Diego Rigonato e Jhon Vásquez estreiam no Ceará: saiba como foram as atuações

O Ceará estreou os reforços Diego Rigonato e Jhon Vásquez no último domingo (24), na derrota para Juventude por 1 a 0, fora de casa. O momento não era o mais favorável, contra uma equipe muito reativa, mas a dupla respondeu em campo e buscou participar do jogo, válido pela Série A.

Além do meia e do atacante, o clube ainda pode fazer mais uma ou duas contratações, segundo Marquinhos Santos. Desde a chegada em Porangabuçu, o técnico terá uma semana livre pela 1ª vez para ajustar o time até o próximo jogo, quando enfrenta o Palmeiras, sábado (30), às 16h30, na Arena Castelão.

Dentro de campo (SofaScore)

Diego Rigonato e Jhon Vásquez foram acionados na volta do intervalo, com a manutenção do esquema tático 4-2-3-1. O atacante entrou na vaga de Lima aos 15 minutos do 2º tempo para atuar no lado direito do ataque. Rigonato ficou com a vaga de Richardson, aos 27, e preencheu o meio-campo, depois sendo o principal armador.

Jhon Vásquez (29 minutos) | Teve atuação positiva, com disposição e velocidade. Pelo lado direito, mostrou habilidade e buscou acionar os companheiros, com passes e cruzamentos - em dois momentos, gerou perigo ao adversário. Como o Ceará é a 1ª experiência longe da Colômbia, deve se adaptar, mas mostrou que pode agregar e evoluir em minutos. O cartão amarelo recebido após uma dividida foi exagerado por parte da arbitragem.

Finalização: 1.

Toques na bola: 24.

Aproveitamento dos passes: 82%.

Passe decisivo: 1.

Cruzamentos: 1/3.

Duelos no chão: 2/3.

Cartão amarelo: 1

Legenda: Diego Rigonato acertou um alto índice de passes na estreia pelo Ceará Foto: divulgação / Ceará

Diego Rigonato (17 minutos) | A amostragem foi menor e surgiu após o placar adverso, mas o desempenho foi bem regular. O meia não se omitiu do jogo, tentou tabelas e conseguiu um alto índice de acerto nos passes. Ao prender a bola, também sofreu faltas e origiu a bola parada, além de ter força para vencer duelos no 1x1. Com o ganho de ritmo, tem a tendência de ser mais utilizado, com a versatilidade de também atuar no lado esquerdo.

Finalização: 1.

Toques na bola: 18.

Aproveitamento dos passes: 91%.

Duelos no chão: 3/3.

Duelos aéreos: 1/1

Faltas sofridas: 2.