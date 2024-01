Com Gustavo Coutinho, Fortaleza supera R$ 11 milhões com vendas em 2024; veja lista

O Fortaleza anunciou a venda do atacante Gustavo Coutinho ao Sport-PE por R$ 7 milhões. Um valor que coloca a negociação entre as maiores da história do time cearense, que ainda manteve 30% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos para acordos futuros dentro do mercado.

O início da temporada de 2024, inclusive, se apresenta muito rentável ao time cearense. Apenas nas primeiras semanas do ano, o clube leonino já superou os R$ 11 milhões com a negociação de ativos.

Além de Coutinho, o clube oficializou as vendas do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO por R$ 3,5 milhões, onde ficou com R$ 1,75 milhão, além do atacante Romarinho, também ao Sport, por R$ 2,5 milhões - com chance de se tornar R$ 4 milhões através de metas previstas em contrato.

Assim, a gestão mostra a valorização dos ativos e a evolução na negociação de atletas. A expectativa é de acréscimo nesse ranking de acordos selados com a saída de Caio Alexandre, que não permanece no Leão e tem negociação avançada com o Bahia para transferência definitiva.

No âmbito geral, até o momento, Coutinho é a 3ª maior venda da história do Fortaleza. Veja listas.

Vendas do Fortaleza na temporada de 2024

ATA - Gustavo Coutinho (Sport): R$ 7 milhões.

ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO): R$ 1,75 milhão.

ATA - Romarinho (Sport): R$ 2,5 milhões | Metas podem transformar em R$ 4 milhões.

TOTAL: R$ 11,2 milhões.

Maiores vendas diretas da história do Fortaleza

ATA - Moisés (Cruz Azul, do México/2023): R$ 24,5 milhões. ATA - David (Internacional/2022): R$ 10,8 milhões. ATA - Gustavo Coutinho (Sport/2024): R$ 7 milhões. LAD - Yago Pikachu (Shimizu S-Pulse, do Japão/2022): R$ 4,3 milhões. ATA - Romarinho (Sport/2024): R$ 2,5 milhões | Metas podem transformar em R$ 4 milhões.