Com ataque em alta, Vojvoda tem resposta positiva do elenco do Fortaleza; vote nos titulares

O Fortaleza investiu alto no elenco para a temporada de 2022 e reformulou o sistema ofensivo do elenco. Com saídas de atletas importantes para o clube, como David, a comissão técnica ganhou reforços e manteve a aposta em remanescentes jovens, como Igor Torres.

A resposta do setor ofensivo foi positiva nos primeiros jogos, o que aumenta as opções de escalação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Na Copa do Nordeste, por exemplo, o Leão tem o melhor ataque da competição, com 14 gols marcados até o momento, sendo também o líder do Grupo A.

Com o rodízio nos titulares do esquema 3-5-2, o comandante repetiu a formação apenas uma vez, com Igor Torres e Moisés atuando juntos contra Náutico e Ceará. Adquirido da Ponte Preta, Moisés é um dos que mais participou de gols no setor: seis duelos, dois tentos e uma assistência.

ESCALAÇÕES TITULARES DO FORTALEZA EM 2022

Fortaleza 5x0 Sousa-PB | Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Depietri e Igor Torres .

| Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; . Floresta 0x2 Fortaleza | Fernando Miguel; Landazuri, Benevenuto e Titi; Juninho Capixaba, Jussa, Pikachu, Lucas Lima e Matheus Vargas; Robson e Romarinho .

| Fernando Miguel; Landazuri, Benevenuto e Titi; Juninho Capixaba, Jussa, Pikachu, Lucas Lima e Matheus Vargas; . Fortaleza 1x1 Ceará | Fernando Miguel; Tinga, Titi, Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim; Igor Torres e Moisés .

| Fernando Miguel; Tinga, Titi, Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim; . Náutico 2x2 Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Crispim e Lucas Lima; Igor Torres e Moisés .

| Fernando Miguel; Tinga, Titi e Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Crispim e Lucas Lima; . Botafogo-PB 1x1 Fortaleza | Fernando Miguel; Landazuri, Ceballos e Benevenuto; Felipe, Ronald, Pikachu, Lucas Crispim e Matheus Vargas; Silvio Romero e Romarinho .

| Fernando Miguel; Landazuri, Ceballos e Benevenuto; Felipe, Ronald, Pikachu, Lucas Crispim e Matheus Vargas; . Fortaleza 3x1 Bahia | Max Walef; Tinga, Titi e Benevenuto; Jussa, Ronald, Pikachu, Lucas Crispim e Lucas Lima; Sílvio Romero e Moisés.

Legenda: Vojvoda participou da montagem do elenco do Fortaleza para 2022 Foto: Karim Georges / FEC

A artilharia, inclusive, é bem distribuída nos primeiros meses do ano. Os artilheiros são Romarinho e Depietri, com três gols cada. O centroavante Silvio Romero também já deixou a marca uma vez.

Do plantel disponível na posição, os únicos que não atuaram pelo Fortaleza ainda são Renato Kayzer e Edinho. A dupla participa dos treinamentos no Pici no aguarda por uma oportunidade.

ARTILHARIA DO FORTALEZA EM 2022

Depietri: 3

Romarinho: 3

Moisés: 2

Pikachu: 2

Igor Torres: 1

Silvio Romero: 1

Tinga: 1

Titi: 1

Legenda: O Fortaleza investiu em reforços para 2022, como os atacantes Moisés e Silvio Romero Foto: Karim Georges / FEC

ENQUETE

A formação principal do Fortaleza é o 3-5-2, sistema de jogo implantado por Vojvoda ainda em 2021. Com a chegada das contratações, a expectativa é de variações no esquema, como o 3-4-3.

Com foco no modelo de atuação, o Diário do Nordeste abre espaço para o torcedor votar no esquema tático que deseja na equipe e nos possíveis atacantes titulares.

Aos que adotaram um sistema com uma dupla de ataque, as duas opções iniciais da enquete serão contabilizadas como a escolha, uma vez que os itens definem a prioridade do uso do jogador.

