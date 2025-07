Clássico-Rei: quem venceu mais nos últimos 10 jogos entre Ceará x Fortaleza?

A maior rivalidade do futebol cearense ganha mais um capítulo histórico neste domingo (13). Na Arena Castelão, às 20h30, o Clássico-Rei retorna à Série A do Brasileiro. Ceará e Fortaleza medem forças em campo, e o Diário do Nordeste aponta: quem tem levado a melhor nesse grande embate?

É fato que a história do duelo é permeada de reviravoltas, resultados improváveis e o “favorito” da vez sendo superado, por isso, uma das marcas desse duelo é realmente o equilíbrio. No entanto, nos últimos 10 jogos, o time alvinegro tem construído uma ampla vantagem diante do arquirrival tricolor.

Nesse recorte, por exemplo, são quatro vitórias do Vovô, cinco empates e um triunfo do Leão. O período também estabeleceu um tabu de oito partidas sem derrotas do Ceará no Clássico-Rei, somando todas as outras competições. A última vez que o Fortaleza ganhou foi somente em 2023.

Em 2025, foram três encontros até agora, com duas vitórias alvinegras e um empate. Os jogos definiram o título cearense para o Alvinegro de Porangabuçu. Dito isso, é fato que o momento é mais positivo ao Ceará, mas o peso do Clássico-Rei é tamanho que isso se torna um dos detalhes quando a bola rolar. Ao vencedor, mais paz e confiança. Ao derrotado, o martírio da pressão em demasia.

Resultado dos últimos 10 jogos do Clássico-Rei