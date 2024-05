Ceará tem melhor início da história do clube no Brasileirão Sub-20 e mostra força; veja números

O Ceará protagoniza o melhor início da história do clube no Brasileirão Sub-20. Após sete rodadas, o time alvinegro aparece na 5ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima fase, na frente de clubes como o Flamengo. Com quatro vitórias seguidas, o clube mostra a força da formação.

O aspecto é ressaltado pelo elenco que disputa a competição. A maioria dos atletas é forjado na Cidade Vozão, com evolução desde o Sub-15 do time. Sem realizar investimentos para a compra de joias de outros clubes para reforçar a base, a equipe ainda consegue municiar o profissional.

A comissão técnica de Vagner Mancini é bastante presente na integração, assim como João Paulo Sanchez, supervisor de futebol do Ceará. Com mais informações, a utilização de jovens é facilitada.

Assim, destaques do Sub-20 ganharam chance: o meia Caio Rafael, além dos atacantes João Victor e Caique. Outras peças também foram relacionadas, como os atacantes Daniel Mazerochi e Pablo.

Sob o comando de Alison Henry, o Vovô vem de vitórias seguidas contra Corinthians (2x0), São Paulo (4x3), Bahia (1x2) e Botafogo (1x2). Na competição, perdeu para Palmeiras (2x3) e Santos (5x2), e empatou com Bragantino (0x0). Ao todo, tem 13 pontos, atrás de Palmeiras (18), Grêmio (15) Santos (13) e Bahia (13). Com 20 participantes, os oito melhores avançam.

O Ceará participa do torneio desde 2020. Conseguir a classificação seria feito inédito. Por isso, o início promissor dá subsídios para a manutenção do trabalho. Em 2024, vale ressaltar, o Sub-13 foi vice-campeão da Copa do Nordeste, enquanto o Sub-15 garantiu o título regional do Nordestão.

O próximo compromisso é quarta-feira (22), contra o Cruzeiro. A bola rola às 15h, na Cidade Vozão.

Campanha do Ceará no Brasileirão Sub-20

Jogos: 7

Vitórias: 4 (Corinthians, São Paulo, Bahia e Botafogo)

Empates: 2 (Bragantino)

Derrota: 2 (Palmeiras e Santos)

Pontuação: 13 (5ª colocação)

Aproveitamento: 61%

Gols feitos: 14

Gols sofridos: 13