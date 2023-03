Ceará pode ganhar receita milionária com transferência de Artur Victor ao Palmeiras; confira

A diretoria do Ceará monitora a situação do atacante Artur Victor, do RB Bragantino. Revelado pelo time cearense, o jogador de 24 anos tem negociação avançada com o Palmeiras para transferência em definitivo e pode até render uma receita milionária aos cofres alvinegros em 2023.

O Diário do Nordeste apurou que o Vovô mantém 4% dos direitos econômicos e, como Mecanismo de Solidariedade, tem percentual de 0,65%. Assim, receberá 4,65% do montante de uma venda.

Segundo o ge, o Verdão ofereceu 8 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e tem acordo encaminhado. Logo, em caso de um desfecho positivo, o Ceará embolsaria aproximadamente R$ 2,06 milhões.

Legenda: Artur foi contratado pelo Palmeiras em 2014 após marcar um gol contra o clube pelo Ceará Foto: divulgação

No retrospecto do mercado, seria a segunda vez que o time de Porangabuçu garante receita com Artur Victor. Em 2020, ganhou R$ 6 milhões na transferência do Palmeiras para o RB Bragantino - inicialmente, a equipe detinha 30% do passe do atacante e envolveu 26% na operação da época.

O reflexo do processo é a importância das categorias de base. Mais uma vez, uma cria da Cidade Vozão rende frutos ao Ceará Sporting Club. Com o regimento da Fifa, uma joia alvinegra se torna um ativo eterno a cada negociação. A saída do Vovô foi em 2014, após se destacar na Copa Rio Sub-17 marcando um gol contra o Palmeiras, que fez a contratação.