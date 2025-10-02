Ceará e Fortaleza podem se ajudar na rodada da Série A; entenda

A 26ª rodada da Série A de 2025 é encerrada nesta quinta-feira (2) com mais três jogos: Vitória-BA x Ceará (19h); Fortaleza x São Paulo (19h30) e Flamengo x Cruzeiro (20h30). O detalhe é que o futebol cearense pode se ajudar ao longo da noite com os respectivos resultados pelo Brasileirão.

Com as demais partidas realizadas, o Vovô tem uma grande oportunidade na tabela de classificação. Atualmente na 11ª posição, com 31, se vencer no Barradão, solta para a 9ª colocação, ficando a um ponto do G-8. Além disso, ainda impede uma possível reação do Vitória-BA, que surge no Z-4, em 18º, com 22.

Por isso, esse placar seria interessante para o Fortaleza, que é o 19º, com 21. Em caso de uma vitória na Arena Castelão, o time tricolor iria subir duas posições, ficando em 17º, com 24, reduzindo a distância para deixar a zona de rebaixamento para quatro pontos. Assim, pode gerar o maior respiro nessa luta.

E a contribuição leonina? No fim, seria segurar o São Paulo, que é o 8º, com 35, um eventual alvo alvinegro na disputa por vaga na Copa Sul-Americana ou pré-Libertadores.

Vale ressaltar que a briga entre Flamengo e Cruzeiro é pela liderança e não tem impacto ao futebol cearense. O time carioca é o líder, com 54, e a Raposa é a 3º, com 50.

26ª rodada da Série A de 2025