Ceará e Fortaleza podem se ajudar na rodada da Série A; entenda

Os times cearenses entram em campo nesta quinta-feira (2)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza podem se ajudar na 26ª rodada da Série A
Foto: Davi Rocha / SVM

A 26ª rodada da Série A de 2025 é encerrada nesta quinta-feira (2) com mais três jogos: Vitória-BA x Ceará (19h); Fortaleza x São Paulo (19h30) e Flamengo x Cruzeiro (20h30). O detalhe é que o futebol cearense pode se ajudar ao longo da noite com os respectivos resultados pelo Brasileirão.

Com as demais partidas realizadas, o Vovô tem uma grande oportunidade na tabela de classificação. Atualmente na 11ª posição, com 31, se vencer no Barradão, solta para a 9ª colocação, ficando a um ponto do G-8. Além disso, ainda impede uma possível reação do Vitória-BA, que surge no Z-4, em 18º, com 22.

Por isso, esse placar seria interessante para o Fortaleza, que é o 19º, com 21. Em caso de uma vitória na Arena Castelão, o time tricolor iria subir duas posições, ficando em 17º, com 24, reduzindo a distância para deixar a zona de rebaixamento para quatro pontos. Assim, pode gerar o maior respiro nessa luta.

E a contribuição leonina? No fim, seria segurar o São Paulo, que é o 8º, com 35, um eventual alvo alvinegro na disputa por vaga na Copa Sul-Americana ou pré-Libertadores.

Vale ressaltar que a briga entre Flamengo e Cruzeiro é pela liderança e não tem impacto ao futebol cearense. O time carioca é o líder, com 54, e a Raposa é a 3º, com 50.

26ª rodada da Série A de 2025

  • 30.09 (terça) - Atlético-MG 0x0 Juventude | Arena MRV
  • 01.10 (quarta) - Palmeiras 3x0 Vasco | Allianz Parque
  • 01.10 (quarta) - Mirassol 1x1 Bragantino | Maião
  • 01.10 (quarta) - Sport 2x2 Fluminense | Ilha do Retiro
  • 01.10 (quarta) - Internacional 1x1 Corinthians | Beira-Rio
  • 01.10 (quarta) - Botafogo 2x1 Bahia | Engenhão
  • 01.10 (quarta) - Santos 1x1 Grêmio | Vila Belmiro
  • 02.10 (quinta) - Vitória-BA x Ceará | 19h, no Barradão
  • 02.10 (quinta) - Fortaleza x São Paulo | 19h30, na Arena Castelão
  • 02.10 (quinta) - Flamengo x Cruzeiro | 20h30, no Maracanã
