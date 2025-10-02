Ceará e Fortaleza podem se ajudar na rodada da Série A; entenda
Os times cearenses entram em campo nesta quinta-feira (2)
A 26ª rodada da Série A de 2025 é encerrada nesta quinta-feira (2) com mais três jogos: Vitória-BA x Ceará (19h); Fortaleza x São Paulo (19h30) e Flamengo x Cruzeiro (20h30). O detalhe é que o futebol cearense pode se ajudar ao longo da noite com os respectivos resultados pelo Brasileirão.
Com as demais partidas realizadas, o Vovô tem uma grande oportunidade na tabela de classificação. Atualmente na 11ª posição, com 31, se vencer no Barradão, solta para a 9ª colocação, ficando a um ponto do G-8. Além disso, ainda impede uma possível reação do Vitória-BA, que surge no Z-4, em 18º, com 22.
Por isso, esse placar seria interessante para o Fortaleza, que é o 19º, com 21. Em caso de uma vitória na Arena Castelão, o time tricolor iria subir duas posições, ficando em 17º, com 24, reduzindo a distância para deixar a zona de rebaixamento para quatro pontos. Assim, pode gerar o maior respiro nessa luta.
E a contribuição leonina? No fim, seria segurar o São Paulo, que é o 8º, com 35, um eventual alvo alvinegro na disputa por vaga na Copa Sul-Americana ou pré-Libertadores.
Vale ressaltar que a briga entre Flamengo e Cruzeiro é pela liderança e não tem impacto ao futebol cearense. O time carioca é o líder, com 54, e a Raposa é a 3º, com 50.
26ª rodada da Série A de 2025
- 30.09 (terça) - Atlético-MG 0x0 Juventude | Arena MRV
- 01.10 (quarta) - Palmeiras 3x0 Vasco | Allianz Parque
- 01.10 (quarta) - Mirassol 1x1 Bragantino | Maião
- 01.10 (quarta) - Sport 2x2 Fluminense | Ilha do Retiro
- 01.10 (quarta) - Internacional 1x1 Corinthians | Beira-Rio
- 01.10 (quarta) - Botafogo 2x1 Bahia | Engenhão
- 01.10 (quarta) - Santos 1x1 Grêmio | Vila Belmiro
- 02.10 (quinta) - Vitória-BA x Ceará | 19h, no Barradão
- 02.10 (quinta) - Fortaleza x São Paulo | 19h30, na Arena Castelão
- 02.10 (quinta) - Flamengo x Cruzeiro | 20h30, no Maracanã