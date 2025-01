Ceará e Fortaleza iniciam 2025 com sócios quase igualados; veja ranking do Nordeste

O número de sócios-torcedores de Ceará e Fortaleza iniciam a temporada de 2025 quase igualados. Após um amplo domínio tricolor ao longo de 2024, o Leão segue na frente, mas viu a vantagem de associados diminuir nos últimos dias. No momento, soma 40.574 contra 40.483 do lado alvinegro.

Os dados foram checados nesta segunda-feira (13), às 8h30, nas plataformas oficiais das equipes.

Ao longo da temporada, o arrecadado com o sócio é importante no âmbito financeiro, sendo uma das fontes de receitas dos respectivos orçamentos, além de demonstrar o engajamento junto ao torcedor. A tendência, inclusive, é de aumento desse índice com as partidas em andamento e o calendário.

O primeiro desafio oficial é o Campeonato Cearense. O Ceará estreia no próximo sábado (18), diante do Tirol-CE, às 16h40, enquanto o Fortaleza encara o Horizonte no dia 25, também em um sábado, no mesmo horário. Antes, o clube tricolor tem amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos.

No Nordeste, o líder do ranking é o Bahia, com aproximadamente 75 mil. Vale ressaltar que a instituição não tem plataforma para fazer o acompanhamento em tempo real.

Times do Nordeste com mais sócios-torcedores em 2025