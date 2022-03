Ceará e Fortaleza estão no G-8 de aproveitamento entre clubes da Série A de 2022; veja ranking

O futebol cearense atravessa um momento de ascensão nacional e de maior demonstração de força, seja no cenário competitivo ou no mercado da bola. Para 2022, por exemplo, Ceará e Fortaleza investiram no elenco e, hoje, estão no G-8 de aproveitamento entre times da atual edição da Série A.

O levantamento é do perfil “Série A em Números”, especializado em dados do Brasileirão, e foi atualizado com as partidas de terça (15). O líder desse ranking é Fluminense, com 88% em 14 exibições. Até o momento único invicto, o Leão ocupa a 6ª colocação, com 75,7% em 11 confrontos.

O Vovô tem o mesmo recorte (11) e 72,2% de aproveitamento, ficando na 8ª posição. A presença no G-8 de rendimento não representa o nível da equipe, uma vez que o contexto de competição de cada equipe é diferente. No entanto, reforçar o poder no âmbito local/regional e o desempenho atual, que pode se refletir no início do Brasileirão.

Atravessar uma crescente de resultados, com trabalho consolidado, fornece confiança, principalmente quando a presença na elite é frequente: roteiros atuais de Vovô e Leão.

A estreia do Brasileirão está marcada para o dia 9 de abril, ou seja, resta menos de um mês. Os representantes cearenses brigam pela ponta da Copa do Nordeste, por exemplo, e aguardam os sorteios da Conmebol e da CBF para os jogos da Sul-Americana, Libertadores e da Copa do Brasil.

Ranking de aproveitamento dos participantes da Série A 2022