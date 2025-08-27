Ceará aumenta chance de permanência e vagas na Sula e Libertadores na Série A; veja

O Ceará aumentou as chances de permanência e de vaga em um torneio internacional na Série A de 2025 após o início do returno. Com 20 rodadas, o Vovô detém o melhor início da história alvinegra na era dos pontos corridos, com 26 pontos e a 10ª posição. Assim, viu a margem para a manutenção na elite e, principalmente, a Sul-Americana.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a possibilidade de rebaixamento no Brasileirão é de apenas 4,9%. Ao garantir o primeiro objetivo no torneio, o time cearense mira a Copa Sul-Americana, onde tem 58,4% de probabilidade, e ainda olha a Libertadores, com 9,5% de percentual hoje.

Legenda: O Ceará está na 10ª posição da Série A de 2025 após 20 jogos Foto: reprodução / SrGoool

No momento, restam 18 jogos para o Ceará até o fim da competição. O primeiro da zona é o Vitória-BA, em 17º, com 19, uma distância de sete pontos. Já para o G-6, por exemplo, o Vovô está a seis atrás, mais perto de uma ambição maior: o Mirassol é o 6º, com 32. O próximo compromisso na Série A é diante do Juventude, sábado (30), às 16h, na Arena Castelão.

Vale ressaltar que a pontuação histórica para a permanência é 45, mas o atual Brasileirão oferece a permanência com 43. Veja abaixo os cenários avaliados pela UFMG, com os resultados necessários para o Ceará.

Chances do Ceará na Série A de 2025 (UFMG)

Libertadores: 9,5%

Sul-Americana: 58,4%

Rebaixamento: 4,9%

Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)

Vaga na Libertadores: 60 pontos (94,2% de chance)

Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (94,6% de chance)

Permanência na Série A: 43 pontos (risco de 6,1% de rebaixamento)

