Ceará aumenta chance de permanência e vagas na Sula e Libertadores na Série A; veja
O Vovô tem o melhor início da história alvinegra após 20 rodadas
O Ceará aumentou as chances de permanência e de vaga em um torneio internacional na Série A de 2025 após o início do returno. Com 20 rodadas, o Vovô detém o melhor início da história alvinegra na era dos pontos corridos, com 26 pontos e a 10ª posição. Assim, viu a margem para a manutenção na elite e, principalmente, a Sul-Americana.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a possibilidade de rebaixamento no Brasileirão é de apenas 4,9%. Ao garantir o primeiro objetivo no torneio, o time cearense mira a Copa Sul-Americana, onde tem 58,4% de probabilidade, e ainda olha a Libertadores, com 9,5% de percentual hoje.
No momento, restam 18 jogos para o Ceará até o fim da competição. O primeiro da zona é o Vitória-BA, em 17º, com 19, uma distância de sete pontos. Já para o G-6, por exemplo, o Vovô está a seis atrás, mais perto de uma ambição maior: o Mirassol é o 6º, com 32. O próximo compromisso na Série A é diante do Juventude, sábado (30), às 16h, na Arena Castelão.
Vale ressaltar que a pontuação histórica para a permanência é 45, mas o atual Brasileirão oferece a permanência com 43. Veja abaixo os cenários avaliados pela UFMG, com os resultados necessários para o Ceará.
Chances do Ceará na Série A de 2025 (UFMG)
- Libertadores: 9,5%
- Sul-Americana: 58,4%
- Rebaixamento: 4,9%
Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 60 pontos (94,2% de chance)
- Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (94,6% de chance)
- Permanência na Série A: 43 pontos (risco de 6,1% de rebaixamento)
O que o Fortaleza precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 11 vitórias + 1 empate
- Vaga na Copa Sul-Americana: 7 vitórias + 2 empates
- Permanência na Série A: 5 vitórias + 2 empates