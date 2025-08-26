Aproveitamento dos 6 últimos da Série A faz pontuação para permanência despencar; veja projeção

É senso comum entre os clubes que participam de campeonatos de pontos corridos com 20 clubes, que o número 'mágico' para evitar o rebaixamento é chegar aos 45 pontos, conseguindo 40% de aproveitamento dos pontos. Mas em 19 edições até então de pontos corridos, nem sempre foi preciso chegar nesta pontuação, devido ao aproveitamento de pontos menor que 40 dos 4 últimos.

A edição de 2025 exemplifica bem isso. O aproveitamento do Vasco, 16º colocado com 19 pontos em 20 jogos, é de apenas 31%. Além de ser a menor pontuação da história ao lado de 2019, o aproveitamento indica que o clube precisaria chegar apenas aos 35 pontos para escapar.

Foi importante indicar o aproveitamento do Vasco, já que ele tem um jogo atrasado ainda a fazer. Isso porque, o aproveitamento do Vitória, time que abre o Z4 com 19 pontos em 21 jogos é de apenas 30%, o que indicaria finalizar o campeonato com 34 pontos na 38ª rodada.

Em 2019 por exemplo, pela baixa pontuação do 16º, o Ceará escapou com 39 pontos e o Cruzeiro caiu com 36. Ou seja, com 37 pontos seria suficiente escapar naquele ano.

Ou seja, a edição de 2025 da Série A está 10 pontos abaixo da média histórica, do número 'mágico' e a pontuação do primeiro time que não cai é a mais baixa.

Pensando nos clubes que estão no Z4, como Vitória (19), Juventude (18), Fortaleza (15) e Sport (10), é um alento, já que a disputa fica 'nivelada' por baixo.

Na ótica do Tricolor de Aço, faria muita diferença precisar somar 30 pontos em 18 jogos para chegar aos 45, ou 20 pontos para chegar aos 35.

Para exemplificar, a dificuldade dos 6 clubes com mais riscos de rebaixamento, todos perderam na rodada: Santos, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport.

Claro que se os times que estão fora do Z4, melhorarem o aproveitamento, forçará os que estão na zona de rebaixamento pontuarem mais para sair dela.

Veja pontuação do 16º em todas as edições de Pontos Corridos em 21 rodadas

2025: Vasco (19 pontos) - ????

2024: Grêmio (21 pontos) *Bragantino escapou com 44

2023: Bahia (21 pontos) *Bahia escapou com 43

2022: Avai (22 pontos) *Cuiabá escapou com 41

2021: Bahia (23 pontos) *Juventude escapou com 46

2020: Bragantino (24 pontos) *Fortaleza escapou com 41

2019: Fluminense (19 pontos) *Ceará escapou com 39

2018: Chapecoense (24 pontos) *Vasco escapou com 43

2017: Vasco (25 pontos) *Vitória escapou com 43

2016: Cruzeiro (23 pontos) *Vitória escapou com 45

2015: Cruzeiro (22 pontos) *Figueirense escapou com 43

2014: Palmeiras (21 pontos) *Palmeiras escapou com 40

2013: Vasco (24 pontos) *Flamengo escapou com 45

2012: Coritiba (22 pontos) *Portuguesa escapou com 45

2011: Bahia (24 pontos) *Cruzeiro escapou com 43

2010: Flamengo (23 pontos) *Atlético/GO escapou com 42

2009: Coritiba (22 pontos) *Fluminense escapou com 46

2008: Fluminense (22 pontos) *Náutico escapou com 45

2007: Figueirense (25 pontos) *Goiás escapou com 45

2006: Flamengo (24 pontos) *Palmeiras escapou com 44