Ceará atinge 40 mil sócios-torcedores: recorde do clube e maior programa do Nordeste

Dono do maior programa de sócio-torcedor do Nordeste, o Ceará estabeleceu um novo recorde na história alvinegra e atingiu a meta de 2022 nesta quinta-feira (31): o clube contabilizou 40 mil sócios, se consolidando então no rol de principais programas do Brasil. O recado é de força da torcida.

Com a pandemia de Covid-19 nos últimos anos, a equipe perdeu cerca de 40% do número total. Antes, a marca maior era março de 2020, com 22.600 associados. O trabalho foi de retomada e crescimento nos últimos meses. O Ceará, de fato, é do povo.

Maiores programas de sócio-torcedor do Nordeste

Ceará : cerca de 40 mil sócios.

: cerca de 40 mil sócios. Fortaleza : cerca de 38 mil sócios.

: cerca de 38 mil sócios. Bahia : cerca de 25 mil sócios.

: cerca de 25 mil sócios. Sport : cerca de 23 mil sócios.

: cerca de 23 mil sócios. Náutico : cerca de 9 mil sócios.

: cerca de 9 mil sócios. CSA : cerca de 6 mil sócios.

: cerca de 6 mil sócios. Vitória: cerca de 5,8 mil sócios.

Legenda: A torcida do Ceará sempre demonstrou apoio ao clube ao longo da história Foto: JL Rosa / SVM

“Eu te prometo, nunca abandonar” é um dos cânticos que ecoam das arquibancadas. Assim, o mar de gente empurra o clube, que reconheceu o ambiente/pedido e tornou os planos mais acessíveis. O elo de conexão se firmou para além do resultado esportivo, o interesse do torcedor é a paixão.

Isso porque, no enredo centenário, o alvinegro sempre esteve presente, independente do momento. A paixão nasce e se enraíza, floresce até se eternizar em sentimento único, “o de ser Ceará”. No ato de contribuição, um ganho revertido também em finanças.

O programa de sócio-torcedor é uma fonte de receita importante para o clube. Para 2022, por exemplo, a projeção orçamentária é de arrecadação de R$ 16 milhões com os associados. No maior orçamento da história centenária do time.