CBF divulga datas do calendário de 2026 e da nova janela de transferência; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas de 2026 do novo calendário do futebol brasileiro. Na última quarta-feira (1º), o presidente da entidade Samir Xaud anunciou mudanças no formato e no tempo de duração de diversas competições, além da incorporação de novos torneios.

Assim, a aposta da CBF é de uma valorização dos eventos nacionais, como a Série A, que ocorrerá de janeiro até dezembro, com uma redução dos Estaduais e também dos campeonatos regionais, o que implicaria em menor quantidade de partidas no geral para as equipes que estão na 1ª divisão.

Além disso, a janela de transferências também sofreu alteração. Em 2025, os clubes tiveram três oportunidades de contratar, enquanto o próximo ano reservará apenas dois intervalos para reforços: entre os dias 5 de janeiro e 3 de março (1ª janela) e entre 20 de julho e 11 de setembro (2ª janela).

Vale ressaltar que uma pausa na temporada está prevista entre 1º junho de 20 de julho. O motivo é a Copa do Mundo, que tem a Seleção Brasileira e será realizada nos EUA, no México e no Canadá.

Calendário da CBF para o futebol brasileiro em 2026

1ª janela de transferências: entre os dias 5 de janeiro e 3 de março

Campeonatos Estaduais: entre os dias 11 de janeiro e 8 de março

Copa do Nordeste: entre os dias 25 de março e 7 de junho

Copa Verde: entre os dias 25 de março e 7 de junho

Copa Sul-Sudeste: entre os dias 25 de março e 7 de junho

Copa do Brasil: entre os dias 18 de fevereiro e 6 de dezembro

Brasileirão: entre os dias 28 de janeiro e 2 de dezembro

Série B: entre os dias 21 de março e 28 de novembro

Série C: entre os dias 5 de abril e 25 de outubro

Série D: entre os dias 5 de abril a 13 de setembro

Libertadores: entre os dias 18 de fevereiro e 28 de novembro

Sul-Americana: entre os dias 8 de abril e 21 de novembro

Recopa Sul-Americana: entre os dias 18 e 25 de fevereiro

Copa do Mundo: entre os dias 11 de junho a 19 de julho

2ª janela de transferências: entre os dias 20 de julho e 11 de setembro

Copa Intercontinental: entre os dias 9 a 16 de dezembro