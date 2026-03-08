CBF detalha cinco rodadas da Série B: data e onde assistir aos jogos de Ceará e Fortaleza
Os times cearenses estreiam juntos no dia 21 de março
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as cinco primeiras rodadas da Série B de 2026. A competição tem início no dia 21 de março, sábado, com Ceará e Fortaleza atuando no mesmo dia durante a estreia. Confira abaixo o detalhamento dos jogos, com horário, data, local e onde assistir.
1ª rodada da Série B de 2026
- 21.03 (sábado) - Ceará x São Bernardo-SP | Arena Castelão, às 16h - Transmissão: RedeTV, ESPN / Disney+ e Goat
- 21.03 (sábado) - Vila Nova x CRB | Onésio Alvarenga, às 17h
- 21.03 (sábado) - Operário-PR x Atlétioc-GO | Germano Kruger, às 18h15
- 21.03 (sábado) - Botafogo-SP x Fortaleza | Santa Cruz-SP, às 19h15 - Transmissão: ESPN / Disney+, SportyNet e XSports
21.03 (sábado) - Cuiabá x Sport | Arena Pantanal, às 20h30
- 22.03 (domingo) - Avaí x Juventude | Ressacada, às 16h
- 22.03 (domingo) - Náutico x Criciúma | Aflitos, às 16h
- 22.03 (domingo) - Athletic-GO x Ponte Preta | Arena Sincredi, às 18h
- 22.03 (domingo) - Goiás x América-MG | Serrinha, às 18h
- 22.03 (domingo) - Novorizontino x Londrina | Jorge Ismael de Biasi, às 20h
2ª rodada da Série B de 2026
- 31.03 (terça) - Fortaleza x Cuiabá | Arena Castelão, às 19h - Transmissão: ESPN / Disney+
- 31.03 (terça) - Juventude x Novorizontino | Alfredo Jaconi, às 19h
- 01.04 (quarta) - Londrina x Goiás | Estádio do Café, às 19h
- 01.04 (quarta) - Atlético-GO x Náutico | Antônio Accioly, às 19h
- 01.04 (quarta) - Sport x Vila Nova | Ilha do Retiro, às 19h
- 01.04 (quarta) - Ponte Preta x Ceará | Moisés Lucarelli, às 21h - Transmissão: ESPN / Disney+, SportyNet e XSports
- 01.04 (quarta) - Criciúma x Athletic-MG | Heriberto Hulse, às 21h30
- 01.04 (quarta) - CRB x Avaí | Rei Pelé, às 21h30
- 02.04 (quinta) - São Bernardo x Operário-PR | Estádio 1º de maio, às 17h30
- 02.04 (quinta) - América-MG x Botafogo-SP | Arena da Independência, às 21h
3ª rodada da Série B de 2026
- 04.04 (sábado) - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 16h - Transmissão: RedeTV, ESPN / Disney+ e SportyNet
- 04.04 (sábado) - Náutico x Ponte Preta | Aflitos, às 18h
- 04.04 (sábado) - Cuiabá x Ceará | Arena Pantanal, às 18h - Transmissão: ESPN / Disney+
- 04.04 (sábado) - Vila Nova x Atlético-GO | Onésio Alvarenga, às 20h
- 04.04 (sábado) - Londrina x Sport | Estádio do Café, às 20h30
- 05.04 (domingo) - Avaí x Operário-PR | Ressacada, às 16h
- 05.04 (domingo) - Novorizontino x CRB | Jorge Ismael de Biasi, às 18h
- 05.04 (domingo) - Athetic-MG x América-MG | Arena Sincredi, às 20h
- 05.04 (domingo) - Botafogo-SP x São Bernardo | Santa Cruz/SP, às 20h30
- 06.04 (segunda) - Goiás x Criciúma | Serrinha, às 21h
4ª rodada da Série B de 2026
- 10.04 (sexta) - Criciúma x Botafogo-SP | Heriberto Hulse, às 20h30
- 11/04 (sábado) - Sport x Avaí | Ilha do Retiro, às 16h
- 11/04 (sábado) - Ponte Preta x Vila Nova | Moisés Lucarelli, às 18h
- 11/04 (sábado) - Ceará x Náutico | Arena Castelão, às 20h30 - Transmissão: ESPN / Disney+
- 12/04 (domingo) - São Bernardo-SP x Fortaleza | Estádio 1º de Maio, às 16h - Transmissão: Rede Globo, SporTV e Premiere
- 12/04 (domingo) - Juventude x Goiás | Alfredo Jaconi, às 16h
- 12/04 (domingo) - América-MG x Novorizontino | Arena da Independência, às 18h
- 12/04 (domingo) - Operário-PR x Cuiabá | Germano Kruger, às 18h
- 12/04 (domingo) - CRB x Athletic-MG | Rei Pelé, às 20h
- 12/04 (domingo) - Atlético-GO x Londrina | Antônio Accioly, às 20h30
5ª rodada da Série B de 2026
- 18.04 (sábado) - América-MG x Sport | Arena da Independência, às 16h
- 18.04 (sábado) - Náutico x São Bernardo | Aflitos, às 18h
- 18.04 (sábado) - Avaí x Ponte Preta | Ressacada, às 18h30
- 18.04 (sábado) - Vila Nova x Operário-PR | Onésio Alvarenga, às 18h30
- 18.04 (sábado) - CRB x Juventude | Rei Pelé, às 20h45
- 19.04 (domingo) - Londrina x Ceará | Estádio do Café, às 16h - Transmissão: ESPN / Disney+
- 19.04 (domingo) - Goiás x Cuiabá | Serrinha, à 18h
- 19.04 (domingo) - Novorizontino x Athletic-MG | Jorge Ismael de Biasi, às 20h
- 19.04 (domingo) - Fortaleza x Criciúma | Arena Castelão, às 20h - Transmissão: ESPN / Disney+
- 19.04 (segunda) - Botafogo-SP x Atlético-GO | Santa Cruz/SP, às 19h
