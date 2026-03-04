Veja todos os reforços dos times da Série B na 1ª janela de transferências de 2026
Ceará e Fortaleza trabalham para aumentar o nível dos elencos
A primeira janela de transferência do futebol brasileiro de 2026 foi encerrada na terça-feira (3). O período foi aberto em 5 de janeiro, sendo a oportunidade dos clubes da Série B buscarem reforços no mercado em busca do acesso. Assim, o Diário do Nordeste lista todos as novidades anunciadas nos elencos.
No ranking geral, o Londrina lidera as contratações, com 20 atletas. Já o Cricúma, com nove, é o que menos se movimentou até o momento.
Total de reforços na Série B na 1ª janela de transferências
- 20 reforços: Londrina
- 18 reforços: Avaí, Juventude e Ponte Preta
- 17 reforços: Atlético-GO e Novorizontino
- 16 reforços: Botafogo-SP
- 15 reforços: Cuiabá
- 13 reforços: Athletic, Fortaleza e Vila Nova
- 12 reforços: Sport
- 11 reforços: CRB e Náutico
- 10 reforços: América-MG, Ceará, Goiás e Operário-PR
- 9 reforços: Criciúma
No futebol cearense, o Ceará anunciou 10 atletas, enquanto o Fortaleza promoveu 13 chegadas. Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou no calendário um novo período de contratações iniciado nesta quarta (4): a janela doméstica.
Pelo regulamento, os clubes agora podem contratar apenas atletas que atuaram ou foram inscritos nos Estaduais, além de nomes que tenham rescindindo contrato ainda dentro da 1ª janela. Esse intervalo segue disponível até 27 de março, permitindo mais incorporações antes do início da Série B, que começa em 21 desse mês. Depois disso, a 2ª janela será entre 20 de julho e 11 de setembro, desta vez sem restrições.
Contratações dos times da Série B de 2026
América-MG (10 reforços)
- GOL | William (América-MG)
- ZAG | Nathan Pelae (Cuiabá)
- LAD | Léo Alaba (Criciúma)
- LAD | Artur (Ponte Preta)
- VOL | Val Soares (Ventforet Kofu, do Japão)
- MEI | Segovinha (Botafogo)
- MEI | Eduardo Person (Chapecoense)
- ATA | Everton Brito (Ponte Preta)
- ATA | Paulo Victor (GD Chaves, de Portugal)
- ATA | Yarlen (Botafogo)
Athletic (13 reforços)
- GOL | Jhonatan Siqueira (Pakhtakor, do Uzbequistão)
- ZAG | Lucas Belezi (Athletico-PR)
- ZAG | Philipe Sampaio (Botafogo)
- LAE | Zeca (Coritiba)
- VOL | Kauan Rodrigues (Fortaleza)
- VOL | Deyson Copete (La Equidad, da Colômbia)
- VOL | Gian Cabezas (Alverca, de Portugal)
- LAD | Diogo Batista (Coritiba)
- MEI | Gustavinho (América-MG)
- MEI | Ian Lucccas (Cruzeiro)
- ATA | Léo Chú (Alverca, de Portugal)
- ATA | Ruan Assis (Coritiba)
- ATA | Dixon Vera (Universitário, do Equador)
Atlético-GO (17 reforços)
- ZAG | Natã Felipe (Juventude)
- ZAG | Junior Barreto (Olimpia, do Paraguai)
- LAD | Matheus Ribeiro (CRB)
- LAE | Guilherme Lopes (Bragantino)
- VOL | Netinho (Ferroviária-SP)
- VOL | Geovane (Coritiba)
- VOL | Leandro Vilela (Paysandu)
- MEI | Igor Henrique (Vila Nova)
- MEI | Lima (Athletico-PR)
- MEI | Guilherme Marques (Mirassol)
- ATA | Kevin Ramírez (Amazonas)
- ATA | Vitinho Lopes (Volta Redonda)
- ATA | Jader (Cuiabá)
- ATA | Léo Jacó (Vasco)
- ATA | Allanzinho (Fortaleza)
- ATA | Bruno José (Novorizontino)
- ATA | Marrony (Remo)
Avaí (18 reforços)
- ZAG | Guilherme Aquino (Coritiba)
- ZAG | Allyson (Guarani-SP)
- ZAG | Nicolás Cabral (Liverpool Montevideo, do Uruguai)
- ZAG | João Maistro (Náutico)
- LAD | Wallison (Botafogo-SP)
- LAD | Gabriel Simples (Santos)
- LAD | Wesley Gasolina (Athletic)
- VOL | Wenderson (Elfsborg, da Suécia)
- VOL | Paulo Vitor (Atlético-MG)
- VOL | Pedro Cuiabá (Caxias)
- MEI | Luiz Henrique (Criciúma)
- MEI | Cristiano (Ponte Preta)
- MEI | Daniel Penha (Dalian Yingbo, da China)
- MEI | Hyan (Santos)
- ATA | Sorriso (Palmeiras)
- ATA | Felipe Avenatti (Boston River, do Uruguai)
- ATA | Rafael Bilu (Juventude)
- ATA | Walace França (Athletico-PR)
Botafogo-SP (16 reforços)
- GOL | Jordan (Brusque)
- ZAG | Gui Mariano (Cuiabá)
- ZAG | Wallace (Atlético-GO)
- LAD | Jonathan Lemos (Criciúma)
- LAD | Gabriel Inocêncio (Chapecoense)
- LAE | Patrick Brey (Novorizontino)
- LAE | Felipe Vieira (Vitória-BA)
- VOL | Thiaguinho (Capivariano-SP)
- VOL | Matheus Sales (Mirassol)
- MEI | Rafael Gava (Goiás)
- MEI | Everton Morelli (Criciúma)
- ATA | Hygor (Avaí)
- ATA | Márcio Maranhão (Cianorte)
- ATA | Kelvin (Atlético-GO)
- ATA | Wesley Santos (Anapolina-GO)
- ATA | Luizão (Brusque)
Ceará (10 reforços)
- GOL | Jorge (Grêmio)
- LAD | Alex Silva (Coritiba)
- LAE | Fernando (Athletico-PR)
- LAE | Sanchéz (Noroeste-SP)
- ZAG | Ronald Carvalho (Maringá-PR)
- ZAG | Júlio César (América-MG)
- ZAG | Luizão (Mirassol)
- MEI | Juan Alano (Gamba Osaka, do Japão)
- ATA | Matheusinho (Sport)
- ATA | Wendel Silva (Santa Clara, de Portugal)
CRB (11 reforços)
- ZAG | Bressan (Chapecoense)
- ZAG | Lycon (Vasco)
- LAD | Hereda (Sport)
- LAE | Lucas Lovat (Goiás)
- VOL | Luizão (Atlético-GO)
- VOL | Pedro Castro (Remo)
- MEI | Geovane (Epitsentr, da Ucrânia)
- MEI | Guilherme Estrella (Vasco)
- ATA | João Neto (Fluminense)
- ATA | Guilherme Pato (América-MG)
- ATA | Luiz Phellype (Shonan Bellmare, do Japão)
Criciúma (9 reforços)
- GOL | Airton (Novorizontino)
- ZAG | César Martins (Novorizontino)
- LAD | Willian Lepo (Goiás)
- VOL | Jean Irmer (Novorizontino)
- VOL | Sandry (Athletic-MG)
- MEI | Otero (Criciúma)
- ATA | Romarinho (Sport)
- ATA | Yuri Tanque (Jeju United, da Coreia do Sul)
- ATA | Waguininho (Novorizontino)
Cuiabá (15 reforços)
- GOL | João Carlos (Botafogo-SP)
- GOL | Marcelo Carné (Velo Clube)
- ZAG | Edson (Ponte Preta)
- ZAG | Vitor Mendes (Ferroviária-SP)
- LAE | Eric Melo (Ceará)
- LAE | Marlon (América-MG)
- VOL | Luiz Otávio (Velo Clube)
- VOL | Weverson (São Luiz-RS)
- VOL | Raul (Athletico-PR)
- VOL | João Araújo (Grêmio)
- MEI | Pepê (Vitória-BA)
- ATA | Rodrigo Rodrigues (Mirassol)
- ATA | Vinícius Peixoto (Foz do Iguaçu)
- ATA | Hernandes (Daejeon Hana Citzen, da Coreia do Sul)
- ATA | Mateus Santos (Portimonense, de Portugal)
Fortaleza (13 reforços)
- ZAG | Luan Freitas (Fluminense)
- LAD | Mailton (São Paulo)
- LAD | Paulinho (Vasco)
- LAE | Gabriel Fuentes (Fluminense)
- VOL | Ronald (Grêmio)
- VOL | Ryan (Corinthians)
- VOL | Rodriguinho (América-MG)
- ATA | Luiz Fernando (Atlético-GO)
- ATA | Vitinho (Tijuana, do México)
- ATA | Welliton (Primavera-SP)
- ATA | Paulo Baya (Primavera-SP)
- ATA | Juan Miritello (Defensa y Justicia, da Argentina)
- ATA | GB (Vasco)
Goiás (10 reforços)
- ZAG | Luisão (Santos)
- LAD | Rodrigo Soares (Novorizontino)
- LAE | Nicolas (Ceará)
- LAE | Djalma Silva (Goztepe, da Turquia)
- VOL | Gegê (CRB)
- MEI | Lourenço (Ceará)
- MEI | Filipe Machado (Vitória-BA)
- MEI | Lucas Lima (Sport)
- ATA | Kadu (Anápolis)
- ATA | Bruno Sávio (Millonarios, da Colômbia)
Juventude (18 reforços)
- GOL | Pedro Rocha (Ponte Preta)
- ZAG | Messias (Goiás)
- ZAG | Gabriel Pinheiro (Volta Redonda-RJ)
- LAD | Raí Ramos (Novorizontino)
- LAD | Nathan Santos (Remo)
- LAE | Patryck Lanza (São Paulo)
- VOL | Léo Oliveira (Ponte Preta)
- VOL | Iba Ly (São Paulo)
- VOL | Lucas Mineiro (Cuiabá)
- VOL | Pablo Roberto (Fortaleza)
- MEI | Raí Silva (Volta Redonda)
- ATA | Alisson Safira (Santa Clara, de Portugal)
- ATA | Ray Breno (Vasco)
- ATA | Manuel Castro (Liverpool Montevideo, do Uruguai)
- ATA | Juan Christian (Cuiabá)
- ATA | Marcos Paulo (Operário-PR)
- ATA | Fábio Lima (Levski Sofia, da Bulgária)
- ATA | Alan Kardec (Athletico-PR)
Náutico (11 reforços)
- GOL | Gastón Guruceaga (Juventude)
- LAD | Reginaldo (Juventude)
- LAE | Yuri (Athletic)
- LAE | Léo Jance (Fluminense)
- VOL | Ramon Carvalho (Ituano)
- VOL | Luiz Felipe (Ponte Preta)
- MEI | Dodô (Vila Nova)
- ATA | Juninho (Ferroviária-SP)
- ATA | Júnior Todinho (Vila Nova)
- ATA | Felipe Saraiva (Ansan Greeners, da Coreia do Sul)
- ATA | Jonas Toró (Botafogo-SP)
Novorizontino (17 reforços)
- GOL | César Augusto (Avaí)
- ZAG | Iván Alvariño (Amazonas)
- ZAG | Gabriel Silva (Botafogo)
- ZAG | Eduardo Brock (Avaí)
- LAD | Jhilmar Lora (Sporting Cristal, do Peru)
- LAD | Nilson Castrillón (Amazonas)
- LAE | Maykon Jesus (Atlético-MG)
- VOL | Juninho (Criciúma)
- VOL | Léo Naldi (Vitória-BA)
- MEI | Matheus Bianqui (Mirassol)
- MEI | Titi Ortiz (Sport)
- ATA | Ronald Barcellos (São José-RS)
- ATA | Carlão (Ferroviária-SP)
- ATA | Jardiel (Grêmio)
- ATA | Nicolas Careca (Grêmio)
- ATA | Hélio Borges (Náutico)
- ATA | Vinicius Paiva (Vila Nova)
Londrina (20 reforços)
- GOL | Maurício Kozlinski (Vila Nova)
- GOL | Zanella (Monte Azul)
- LAD | André Dhominique (Bahia)
- LAE | Rafael Monteiro (Fluminense)
- LAE | Kevyn (Ponte Preta)
- ZAG | Gabriel Lacerda (Ceará)
- ZAG | Heron (Atlético-GO)
- VOL | Murilo Chico (Athletico-PR)
- VOL | André Cardoso (Bragantino)
- VOL | Fabiano (Flamengo)
- VOL | André Luiz (Volta Redonda)
- MEI | Chumbinho (Bragantino)
- ATA | Fabrício (Toluca, do México)
- ATA | João Pedro (Cruzeiro)
- ATA | Bruno Santos (Guarani)
- ATA | Crysthyan (Fluminense)
- ATA | Paulinho Moccelin (Arema, da Indonésia)
- ATA | Gilberto (Juventude)
- ATA | Vitor Jacaré (Bahia)
- ATA | Caio Maia (Atlético-MG)
Operário-PR (10 reforços)
- ZAG | José Cuenú (Junior Barranquilla, da Colômbia)
- ZAG | Jhan Pool (Brusque)
- LAD | Mikael Doka (Santos)
- LAE | Moraes Júnior (Goiás)
- VOL | Vinícius Diniz (Imabari, do Japão)
- MEI | Matheus Trindade (Criciúma)
- ATA | Edwin Torres (Alianza FC, da Colômbia)
- ATA | Aylon (Ceará)
- ATA | Filipe Augusto (Figueirense)
- ATA | Pablo (Sport)
Ponte Preta (18 reforços)
- GOL | Thiago Coelho
- ZAG | David Braz
- ZAG | Lucas Cunha
- LAE | Diogo Porfírio
- LAD | Thalys (Vila Nova)
- LA | Lucas Justen
- LA | Bryan Borges
- LA | Kevyson
- VOL | Tárik
- VOL | Murilo Cavalcante
- ATA | David da Hora
- ATA | Brandão
- ATA | Jonathan Cafú
- ATA | Luís Phelipe
- ATA | Willian Pottker (CRB)
São Bernardo (12 reforços)
- ZAG | Wellington Manzoli (Londrina)
- ZAG | Pablo (Flamengo)
- LAE | Mário Sérgio (Avaí)
- VOL | Dudu Miraíma (Noroeste)
- VOL | Rodrigo Andrade (Goiás)
- VOL | Júnior Urso (Houston Dynamo, dos EUA)
- VOL | Marcão (Goiás)
- MEI | Felipe Rodrigues (Corinthians)
- ATA | Pedrinho (Bragantino)
- ATA | Daniel Amorim (Velo Clube)
- ATA | Neto Costa (Atlhetic)
- ATA | Pedro Vitor (Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul)
Sport (12 reforços)
- GOL | Halls (Vila Nova)
- ZAG | Zé Marcos (Vitória-BA)
- ZAG | Benevenuto (Fortaleza)
- LAE | Davi Gabriel (Criciúma)
- VOL | Yago Felipe (Mirassol)
- VOL | Zé Gabriel (Vasco)
- MEI | Max Alves (Cuiabá)
- MEI | De Pena (Coritiba)
- MEI | Biel Fonseca (Brusque)
- ATA | Marlon Douglas (Paysandu)
- ATA | Iury Castilho (Coritiba)
- ATA | Clayson (Coritiba)
Vila Nova (13 reforços)
- GOL | Helton Leite (Fortaleza)
- GOL | Gabriel Átila (Atlético-MG)
- GOL | Dalberson (Guarani-SP)
- ZAG | Anderson Jesus (Avaí)
- LAD | Hayner (Santos)
- VOL | Dudu (Anapolina)
- VOL | Willian Maranhão (Atlético-GO)
- VOL | Nathan Camargo (Bragantino)
- MEI | Marquinhos Gabriel (Avaí)
- MEI | Dodô (Remo)
- ATA | Dellatorre (Coritiba)
- ATA | Rafa Silva (América-MG)
- ATA | Janderson (Vila Nova)