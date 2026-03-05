Com Globo, Série B de 2026 será transmitida em 10 veículos; veja
A competição tem início marcado para 21 de março
A Série B conheceu todos os veículos que vão transmitir a competição com imagens em 2026. A lista contempla 10 meios, que se distribuem entre TV Aberta e Fechada, Streaming, além de YouTube. O Diário do Nordeste explica aos torcedores onde assistir aos jogos de Ceará e Fortaleza no torneio.
Vale ressaltar que a Rádio Verdinha FM 92,5 realiza a transmissão ao vivo de toda a competição. O torneio tem início marcado para 21 de março e o fim projetado para 28 de novembro. Em tempo: durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, a 2ª divisão manterá o calendário de jogos sem interrupção.
Onde assistir a Série B de 2026?
- Rede Globo (TV Aberta): pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.
- SporTV (TV Fechada): pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.
- GETV (YouTube): pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.
- Premiere (Pay-per-view): pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.
- ESPN (TV Fechada): exibe até nove jogos por rodada.
- Disney+ (Streaming): exibe até nove jogos por rodada.
- RedeTV (TV Aberta): dois jogos disponíveis por rodada.
- X Sports (TV Aberta): um jogo disponível por rodada.
- Canal Goat (YouTube): um jogo disponível por rodada.
- SportyNet (YouTube + TV Fechada): um jogo disponível por rodada.
Veja também
Quanto Ceará e Fortaleza ganham na Série B?
Uma receita importante da temporada de 2026 foi definida para Ceará e Fortaleza: o valor dos direitos de transmissão da Série B de 2026. Como parte do bloco Futebol Forte União (FFU), os times cearenses vão receber cerca de R$ 15,5 milhões com as exibições dos jogos na 2ª divisão nacional.
O montante será o mesmo para os 18 times da FFU - as exceções são Náutico e São Bernardo, que fecharam diretamente com a Globo, com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e vão receber R$ 15 milhões cada. Tudo será pago em 12 parcelas e mesmo que não haja o total arrecadado com a venda, um investidor irá complementar essa receita para todos as equipes, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste.
O valor é superior ao recebido pelos times da Série B de 2025, que era R$ 9 milhões. Na época, a competição contou com retransmissões para RedeTV (TV Aberta), o canal Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).
Calendário da Série B de 2026
A CBF não divulgou o detalhamento de jogos da Série B, com destrinchamento de horários e locais. No entanto, a sequência das rodadas foi apresentada.
1ª rodada (com data-base)
- Botafogo-SP x Fortaleza
- Novorizontino x Londrina
- Athletic-MG x Ponte Preta
- Operário-PR x Atlético-GO
- Ceará x São Bernardo
- Goiás x América-MG
- Avaí x Juventude
- Náutico x Criciúma
- Cuiabá x Sport
- Vila Nova x CRB