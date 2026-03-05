Com Globo, Série B de 2026 será transmitida em 10 veículos; veja

A Série B conheceu todos os veículos que vão transmitir a competição com imagens em 2026. A lista contempla 10 meios, que se distribuem entre TV Aberta e Fechada, Streaming, além de YouTube. O Diário do Nordeste explica aos torcedores onde assistir aos jogos de Ceará e Fortaleza no torneio.

Vale ressaltar que a Rádio Verdinha FM 92,5 realiza a transmissão ao vivo de toda a competição. O torneio tem início marcado para 21 de março e o fim projetado para 28 de novembro. Em tempo: durante a Copa do Mundo, entre junho e julho, a 2ª divisão manterá o calendário de jogos sem interrupção.

Onde assistir a Série B de 2026?

Rede Globo (TV Aberta) : pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.

: pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes. SporTV (TV Fechada) : pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.

: pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes. GETV (YouTube) : pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.

: pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes. Premiere (Pay-per-view) : pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes.

: pode exibir todos os jogos em que Náutico e São Bernardo são mandantes. ESPN (TV Fechada) : exibe até nove jogos por rodada.

: exibe até nove jogos por rodada. Disney+ (Streaming) : exibe até nove jogos por rodada.

: exibe até nove jogos por rodada. RedeTV (TV Aberta) : dois jogos disponíveis por rodada.

: dois jogos disponíveis por rodada. X Sports (TV Aberta) : um jogo disponível por rodada.

: um jogo disponível por rodada. Canal Goat (YouTube) : um jogo disponível por rodada.

: um jogo disponível por rodada. SportyNet (YouTube + TV Fechada): um jogo disponível por rodada.

Quanto Ceará e Fortaleza ganham na Série B?