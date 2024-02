As dúvidas na escalação do Ceará para enfrentar o Caucaia; veja formação e quem pede espaço

O Ceará vai utilizar força máxima contra o Caucaia nesta quinta-feira (8), às 20h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Esse é o planejamento do técnico Vagner Mancini, que poupou o elenco na vitória diante da Juazeirense/BA, na estreia da Copa do Nordeste.

Vagner Mancini Técnico do Ceará "A nossa ideia agora é exatamente que a equipe de quinta-feira (contra o Caucaia) seja aquela que ficou o fim de semana treinando para que possa jogar na quinta e no domingo (Altos-PI). Já diante do Náutico, essa equipe (reserva) volta a jogar e a gente disputa o Clássico-Rei com todas as forças".

Por isso, caso todos os jogadores estejam à disposição, a escalação alvinegra será: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Essa foi a base nos três primeiros jogos.

Legenda: O goleiro Richard, o volante Castilho e o atacante Barceló brigam por espaço no time titular Foto: arte / SVM

O detalhe é que a exibição do time alternativo trouxe destaques individuais positivos que podem brigar por uma posição até o duelo contra o Fortaleza, no dia 17 de fevereiro, às 16h40, no Estadual.

O goleiro Richard passou segurança e foi decisivo. O volante Guilherme Castilho teve nova boa exibição e já soma dois gols e uma assistência em 2024, enquanto o atacante Facundo Barceló marcou o gol da vitória por 1 a 0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro/BA, e impressão positiva.

Assim, com mais tempo para descansar, Mancini pode trazer uma dessas peças para os titulares e testar. A expectativa é achar o time ideal nas próximas partidas contra: Caucaia, Altos-PI e Náutico.

Em processo de reformulação, o Ceará trabalha para encontrar um DNA e um jeito de jogar em 2024.