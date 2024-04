A linda mensagem de Pipico, atacante de 39 anos que nunca venceu nenhum título na carreira

O que define o sucesso na vida? Esse texto é sobre futebol, mas traz essa reflexão. Realmente somos vitoriosos apenas ao ganhamos? Somente o título pode sacramentar a glória? Uma carreira sem nenhuma taça é um fiasco? As questões falam sobre Pipico, atacante do Botafogo-PB.

Com 39 anos e 16 clubes, o centroavante se tornou um assunto nas redes sociais ao ter a história divulgada: nunca foi campeão. O rótulo chegou após a final do Campeonato Paraibano, sábado (13), ao ser derrotado pelo Sousa-PB durante disputa de pênaltis.

O experiente atleta ainda desperdiçou a última cobrança. Assim, foi taxado de símbolo do fracasso.

As reações foram as piores possíveis. E qual a resposta de Pipico? Relembrou dos amigos, da família, dos grandes momentos, das façanhas em campo e da carreira, avaliada com muito orgulho. No recado, também agradeceu “por me lembrarem do que realmente importa no futebol e na vida”.

A mensagem de Pipico então é um exemplo além do esporte, é para a vida. E não é um título (ou a falta dele) que diz quem somos ou deixamos de ser. Na vida, cada um de nós tem a própria jornada.

A mensagem de Pipico

Ontem, ao viver mais um capítulo da minha jornada no futebol, me sinto confortável em compartilhar algumas reflexões. Ao longo dos meus 39 anos, tive a benção de viver uma carreira que muitos sonham. Desde os gramados dos campos mais simples, até os estádios mais prestigiados, vivi momentos de glória, desafios e, sim, alguns momentos difíceis como o deste sábado.

Confesso que minha carreira não foi marcada por títulos, mas cada jogo, cada gol, cada momento vivido dentro das quatro linhas foi uma lição valiosa. Ser artilheiro em competições importantes, foi uma conquista pessoal que sempre me encheu de orgulho.

Ontem, após perder o pênalti que poderia ter mudado o meu destino e do nosso time, sou confrontado mais uma vez com essa realidade. Mas quero encarar esse momento de frente, não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento.

Ao longo dos anos, aprendi que o futebol é muito mais do que troféus e medalhas. É sobre paixão, perseverança e superação. É sobre a jornada, não apenas o destino final. É sobre os laços que criamos, as histórias que compartilhamos e as lições que aprendemos juntos.

Então, sim, talvez eu nunca tenha sido um campeão no sentido tradicional, mas me recuso a deixar que isso defina minha carreira ou meu legado.

Obrigado por me desafiarem, por me fazerem crescer, por me lembrarem do que realmente importa no futebol e na vida.

E para todos aqueles que estão ao meu lado, que me apoiaram nos momentos bons e ruins, que compartilharam essa jornada comigo, eu só tenho uma coisa a dizer: Obrigado!

Obrigado por fazerem parte da minha história e por me ajudarem a me tornar quem eu sou hoje.

Seguimos com gratidão, Pipico!

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil