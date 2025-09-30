26ª rodada da Série A abre hoje e pode ter Ceará na luta por G-8 e Fortaleza mais vivo contra Z-4

A 25ª rodada da Série A chegou ao fim com resultados positivos para o futebol cearense. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza foi o único do Z-4 que venceu, diminuindo a distância para sair do Z-4. Já o Ceará conquistou um resultado histórico, subiu na tabela e agora pode até mirar o G-8.

Assim, os impactos são imediatos na tabela de classificação. Ao bater o Sport, o Leão seguiu na vice-lanterna, com 21, mas agora tem seis de distância do Santos, que é o primeiro fora da zona. E nessa rodada, em caso de novo resultado positivo, pode até subir para 17º, se firmando na luta.

O Vovô, por outro lado, saltou para a 11ª colocação, com 31, ao superar o São Paulo, e ainda ultrapassou Vasco e Corinthians na tabela. Com pontuação segura, abriu margem de nove pontos para o Z-4 e agora se aproxima mais do G-8, que garantiria uma vaga na Copa Sul-Americana, mas também com o sonho da Pré-Libertadores. Atualmente, o Fluminense está na 8ª posição, com 34, apenas três de distância dos alvinegros.

Legenda: Ceará e Fortaleza conseguiram vitórias na 25ª rodada da Série A de 2025 Foto: arquivo / SVM

O que é melhor em Atlético-MG x Juventude?

A 26ª rodada da Série A é aberta com Atlético-MG x Juventude nesta terça-feira (30), às 21h30, na Arena MRV. O Galo é um dos cotados para o rebaixamento e aparece na 14ª posição, com 28, enquanto o time gaúcho está em 17º, no Z-4, com 22. Logo, é um duelo que interessa na zona.

No contexto cearense, um resultado positivo seria um empate. Assim, segura o Atlético-MG, que não encosta na pontuação do Ceará e ainda impede que o Juventude se distancie do Fortaleza no Z-4.

Em paralelo, em caso de vitória, há impactos. O Atlético-MG poderia igualar a pontuação do Vovô, com chance de ultrapassá-lo a depender do saldo de gols, enquanto o Juventude não poderia mais ser alcançado pelo Fortaleza na rodada. Por isso, o confronto é crucial no planejamento do jogo.

Vale ressaltar que os times cearense voltam a campo na quinta (2). Às 19h, o Ceará encara o Vitória-BA, às 19h, no Barradão, enquanto o Fortaleza enfrenta o São Paulo, às 19h30, no Castelão.