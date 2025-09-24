13 clubes da Série A já mudaram de técnico; veja lista
Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense nesta terça (23)
Mais da metade dos times da Série A de 2025 mudou de técnico ao longo da competição. A última saída foi no Fluminense, com o pedido de demissão de Renato Gaúcho. Assim, a rotatividade do cargo segue muito acentuada e com perspectiva de mais alterações restando 15 rodadas no torneio.
O próprio time carioca iniciou com Mano Menezes, que agora está no Grêmio, e depois partiu para Renato Gaúcho, que encerrou a passagem na última terça-feira (23), com eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. Logo, o clube agora busca o substituto.
Do Brasileirão, o clube que mais mudou foi o Vitória-BA. Já passaram Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas até a chegada de Jair Ventura, anunciado nesta quarta-feira (24) após deixar o Avaí.
7 clubes mantiveram o treinador
No geral, 13 equipes mudaram, enquanto sete acreditaram e mantiveram os respectivos trabalhos: Bahia (Rogério Ceni), Ceará (Léo Condé), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Flamengo (Filipe Luís), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira) e Red Bull Bragantino (Fernando Seabra).
É curioso que essa é uma marca das principais campanhas do Brasileirão de 2025, visto que cinco desses clubes aparecem no G-6. As exceções são Bragantino (9º) e Ceará (11º), que protagonizam campanhas positivas e de uma margem mais segura para a zona de rebaixamento do Brasileirão.
Movimentação de treinadores na Série A de 2025
- Flamengo (Filipe Luís)
- Cruzeiro (Leonardo Jardim)
- Palmeiras (Abel Ferreira)
- Mirassol (Rafael Guanaes)
- Botafogo (Renato Paiva > Davide Ancelotti)
- Bahia (Rogério Ceni)
- São Paulo (Luis Zubeldía > Hernán Crespo)
- Fluminense (Mano Menezes > Renato Gaúcho)
- Red Bull Bragantino (Fernando Seabra)
- Corinthians (Ramón Díaz > Dorival Júnior)
- Ceará (Léo Condé)
- Grêmio (Gustavo Quinteros > Mano Menezes)
- Internacional (Roger Machado > Ramón Díaz)
- Santos (Pedro Caixinha > Cléber Xavier > Vojvoda)
- Atlético-MG (Cuca > Sampaoli)
- Vasco (Fábio Carille > Fernando Diniz)
- Vitória-BA (Thiago Carpini > Fábio Carille > Rodrigo Chagas > Jair Ventura)
- Juventude (Cláudio Tencati > Fábio Matias > Thiago Carpini)
- Fortaleza (Vojvoda > Renato Paiva > Martín Palermo)
- Sport (António Oliveira > Pepa > Daniel Paulista)