13 clubes da Série A já mudaram de técnico; veja lista

Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense nesta terça (23)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:09)
Alexandre Mota
Legenda: Renato Gaúcho pediu demissão do comando do Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Mais da metade dos times da Série A de 2025 mudou de técnico ao longo da competição. A última saída foi no Fluminense, com o pedido de demissão de Renato Gaúcho. Assim, a rotatividade do cargo segue muito acentuada e com perspectiva de mais alterações restando 15 rodadas no torneio.

O próprio time carioca iniciou com Mano Menezes, que agora está no Grêmio, e depois partiu para Renato Gaúcho, que encerrou a passagem na última terça-feira (23), com eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. Logo, o clube agora busca o substituto.

Do Brasileirão, o clube que mais mudou foi o Vitória-BA. Já passaram Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas até a chegada de Jair Ventura, anunciado nesta quarta-feira (24) após deixar o Avaí.

7 clubes mantiveram o treinador

No geral, 13 equipes mudaram, enquanto sete acreditaram e mantiveram os respectivos trabalhos: Bahia (Rogério Ceni), Ceará (Léo Condé), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Flamengo (Filipe Luís), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira) e Red Bull Bragantino (Fernando Seabra).

É curioso que essa é uma marca das principais campanhas do Brasileirão de 2025, visto que cinco desses clubes aparecem no G-6. As exceções são Bragantino (9º) e Ceará (11º), que protagonizam campanhas positivas e de uma margem mais segura para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Movimentação de treinadores na Série A de 2025

  1. Flamengo (Filipe Luís)
  2. Cruzeiro (Leonardo Jardim)
  3. Palmeiras (Abel Ferreira)
  4. Mirassol (Rafael Guanaes)
  5. Botafogo (Renato Paiva > Davide Ancelotti)
  6. Bahia (Rogério Ceni)
  7. São Paulo (Luis Zubeldía > Hernán Crespo)
  8. Fluminense (Mano Menezes > Renato Gaúcho)
  9. Red Bull Bragantino (Fernando Seabra)
  10. Corinthians (Ramón Díaz > Dorival Júnior)
  11. Ceará (Léo Condé)
  12. Grêmio (Gustavo Quinteros > Mano Menezes)
  13. Internacional (Roger Machado > Ramón Díaz)
  14. Santos (Pedro Caixinha > Cléber Xavier > Vojvoda)
  15. Atlético-MG (Cuca > Sampaoli)
  16. Vasco (Fábio Carille > Fernando Diniz)
  17. Vitória-BA (Thiago Carpini > Fábio Carille > Rodrigo Chagas > Jair Ventura)
  18. Juventude (Cláudio Tencati > Fábio Matias > Thiago Carpini)
  19. Fortaleza (Vojvoda > Renato Paiva > Martín Palermo)
  20. Sport (António Oliveira > Pepa > Daniel Paulista)
