13 clubes da Série A já mudaram de técnico; veja lista

Mais da metade dos times da Série A de 2025 mudou de técnico ao longo da competição. A última saída foi no Fluminense, com o pedido de demissão de Renato Gaúcho. Assim, a rotatividade do cargo segue muito acentuada e com perspectiva de mais alterações restando 15 rodadas no torneio.

O próprio time carioca iniciou com Mano Menezes, que agora está no Grêmio, e depois partiu para Renato Gaúcho, que encerrou a passagem na última terça-feira (23), com eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. Logo, o clube agora busca o substituto.

Do Brasileirão, o clube que mais mudou foi o Vitória-BA. Já passaram Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas até a chegada de Jair Ventura, anunciado nesta quarta-feira (24) após deixar o Avaí.

7 clubes mantiveram o treinador

No geral, 13 equipes mudaram, enquanto sete acreditaram e mantiveram os respectivos trabalhos: Bahia (Rogério Ceni), Ceará (Léo Condé), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Flamengo (Filipe Luís), Mirassol (Rafael Guanaes), Palmeiras (Abel Ferreira) e Red Bull Bragantino (Fernando Seabra).

É curioso que essa é uma marca das principais campanhas do Brasileirão de 2025, visto que cinco desses clubes aparecem no G-6. As exceções são Bragantino (9º) e Ceará (11º), que protagonizam campanhas positivas e de uma margem mais segura para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Movimentação de treinadores na Série A de 2025