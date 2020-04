Ceará paga 100% da folha salarial das categorias de base do mês de março

As categorias de base são tratadas como prioridade nos planos da diretoria do Ceará. Diante da pandemia do novo coronavírus, o clube não diminuiu o investimento no setor de formação e quitou de forma integral a folha salarial dos funcionários do mês de março na última quarta-feira (8). Para manter o funcionamento da sede da base, a Cidade Vozão, em Itaitinga, o time gasta R$ 250 mil mensais - valor que já inclui o pagamento dos salários.

O aporte financeiro indica o cuidado com o atleta das divisões de acesso ao profissional. A explicação para a revelação de talentos - como o lateral esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Arthur Cabral - é o processo de acompanhamento físico e pedagógico desde cedo e similar ao do time principal.

"O Ceará consegue manter todos os compromissos com a base e com o clube em geral durante a pandemia por conta da política de austeridade fiscal e responsabilidade administrativa implementada pelo presidente Robinson de Castro e a diretoria executiva. Nós reconhecemos o valor do trabalho de formação e trabalhamos para colher os frutos no futuro", destaca Israel Portela, diretor de Futebol Amador do clube.

Em Porangabuçu, na sede do time, e na Cidade Vozão há um trabalho de desenvolvimento integrado entre comissões técnicas e analistas de desempenho, fisiologistas e nutricionistas. As etapas de crescimento (sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e sub-23) são uma escala de lapidação do atleta com metodologia própria desenvolvida por profissionais do clube.

Tudo para justificar o investimento e o retorno econômico, desportivo e cidadão. Por isso, a base alvinegra não para, mas se adapta ao cenário de isolamento social. Enquanto os futuros talentos estão com as respectivas famílias, o clube finaliza a manutenção nos cinco campos disponíveis para treino no Vovozão.

O gramado dos campos de treinamento estão recebendo ajustes na Cidade Vozão Foto: arquivo pessoal

As imagens registradas nesta sexta (10) mostram um trabalho de recuperação da grama, antes desgastada com o excesso de chuvas na região metropolitana. São elementos que ganham fôlego no retrospecto de 2019, com o Ceará conquistando oito títulos: Danicup Mundial Sub-11 (Serie Prata); Cearense Sub-13; Copa Seromo Sub-15; Copa Terra do Sol Sub-15; Copa Seromo Sub-17; Cearense Sub-17; Supercopa Natal Sub-17 e Cearense Sub-20. Um site especializado ainda listou o Ceará como o mais vitorioso na base do Nordeste.