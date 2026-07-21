Quando a vitória deixa lágrimas no mesmo campo

No mesmo campo onde a bola havia decidido destinos, duas cenas se enfrentavam em silêncio: de um lado, a festa luminosa da seleção espanhola; do outro, a sombra da derrota pousada sobre o time argentino.

Enquanto uns erguiam os braços para celebrar, Messi chorava com a dor discreta de quem perde algo que parecia ao alcance das mãos. A imagem, mais do que esportiva, era humana. E dela nasce uma pergunta que atravessa estádios, fronteiras e consciências: por que tantas alegrias parecem precisar da tristeza de outros para existir?

O futebol, em sua beleza simples e cruel, ensina que perder faz parte do jogo. Nele se aprende que a vida também alterna aplausos e silêncios, conquistas e quedas, promessas e frustrações. O mundo continua a girar depois do apito final, mas algo permanece em nós: a consciência de que vencer e perder são experiências que deveriam nos tornar mais humanos.

O fair play, tantas vezes lembrado e tantas vezes esquecido, recorda que os meios importam tanto quanto o placar.

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Mas a cena do campo escapa das quatro linhas. Ela se projeta sobre uma sociedade marcada pela competição permanente, onde pessoas, grupos econômicos e países disputam posições, riquezas e narrativas. Muitas vezes, a força deixa de ser instrumento de proteção ou superação e se converte em linguagem de domínio. Nesses casos, a vitória perde sua grandeza e passa a carregar o peso do privilégio, da exclusão e da desigualdade.

Desde cedo, somos ensinados a chegar primeiro. A escola, o mercado, a política e até certas formas de convivência repetem a mesma lição: é preciso vencer, acumular, destacar-se, ultrapassar. Pouco se pergunta, porém, sobre o sentido dessa corrida. Vencer para quê? Para dominar? Para transformar o outro em obstáculo? Para celebrar abundâncias cercadas por faltas? Quando o sucesso de poucos convive com a ausência do necessário para muitos, a vitória revela sua contradição mais amarga.

Essa pedagogia da competição não nasce por acaso. Ela se infiltra nas pequenas cenas do cotidiano: na criança comparada ao colega, no jovem pressionado a ser sempre o melhor, no profissional que precisa provar valor sem cessar, no governante que confunde liderança com imposição.

Aos poucos, passamos a acreditar que a existência é uma corrida permanente e que o outro é menos companheiro de travessia do que adversário a ser ultrapassado. Assim, a vitória deixa de ser celebração legítima de um esforço e se transforma em medida de valor humano.

Também os meios de comunicação e as redes sociais ajudam a ampliar essa lógica. Exibem vencedores, rankings, fortunas, corpos, desempenhos e sucessos como se a vida pudesse ser reduzida a uma vitrine de resultados. Pouco se vê dos bastidores: as dores, as renúncias, as desigualdades de partida, os privilégios herdados, as mãos invisíveis que sustentam certas conquistas.

Quando só admiramos o pódio, deixamos de enxergar quem ficou pelo caminho e por quê. Essa lógica aparece de forma ainda mais dramática nas relações entre nações. Há países que destroem, bombardeiam, arruínam cidades, deslocam famílias e, ao final, erguem a palavra “vitória” sobre os escombros. Mas que triunfo pode nascer da destruição?

Há conquistas que não aproximam a humanidade; apenas aprofundam feridas, multiplicam ressentimentos e deixam no ar a pergunta incômoda: quem realmente venceu?

No plano social, essa pergunta ganha rostos concretos. Que vitória há em uma cidade que cresce, mas abandona seus pobres nas periferias? Que progresso há em obras grandiosas quando falta saneamento, escola digna, saúde acessível e segurança para todos? Que desenvolvimento é esse que produz ilhas de conforto cercadas por oceanos de abandono? Uma sociedade pode até exibir números favoráveis, mas, se não cuida de seus últimos, carrega dentro de si uma derrota vergonhosa e silenciosa.

Talvez por isso seja urgente deslocar o olhar do pódio para o campo inteiro. A vida não se resume à disputa nem ao brilho passageiro dos vencedores. Ela é feita também de convivência, cuidado, responsabilidade e partilha. Uma sociedade que mede tudo pela lógica da competição corre o risco de esquecer que ninguém permanece de pé sozinho por muito tempo.

Há, porém, outras formas de vencer. Vence a mãe que reparte o pouco para que todos comam. Vence a comunidade que se organiza para proteger seus jovens da violência. Vence o professor que insiste em abrir caminhos onde quase tudo parece fechado. Vence o profissional da saúde que enxerga no paciente não um número, mas uma história. Vence quem transforma poder em serviço, conhecimento em ponte e riqueza em responsabilidade.

É nesse ponto que a sabedoria africana do Ubuntu oferece uma luz simples e profunda: eu existo porque você existe. A frase não é apenas bonita; é uma ética de mundo. Ela lembra que a realização humana não floresce no isolamento, nem se completa sobre a humilhação alheia. Ubuntu não nega o esforço, a conquista ou o mérito. Questiona, sim, a ideia de que para alguém subir seja necessário deixar tantos outros caídos.

Reaprender o sentido da vitória talvez seja uma das tarefas mais urgentes do nosso tempo. Vencer deveria significar ampliar oportunidades, proteger os vulneráveis, construir justiça e permitir que a felicidade deixe de ser privilégio de poucos para tornar-se horizonte comum.

No futebol, como na vida, sempre haverá placares diferentes. O problema não está em celebrar conquistas, mas em esquecer a humanidade dos que perderam. Afinal, uma vitória que deixa muitos caídos no mesmo campo já nasce marcada pela derrota.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.