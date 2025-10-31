Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Computador mostrando um programa de tecnologia

Papo Carreira

Uece vai ofertar 296 vagas gratuitas em cursos profissionais de Tecnologia da Informação

Inscrições vão até o dia 11 de abril e são gratuitas, assim como as aulas

Redação 16 de Março de 2021