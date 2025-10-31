Diário do Nordeste
imagem mostra rodovia CE-085 em obras no ano de 2019

Negócios

Quatro rodovias estaduais com conexão à ferrovia Transnordestina recebem obras no Ceará; veja locais

Intervenções são fundamentais devido ao futuro aumento de fluxo de cargas

Mariana Lemos 24 de Junho de 2025