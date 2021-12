Vapt Vupt, Sine/IDT e mais órgãos públicos passam a exigir passaporte da vacina na segunda (20)

O passaporte vacinal contra a Covid-19 passará a ser exigido no acesso a equipamentos públicos do Estado a partir desta segunda-feira (20). A medida valerá, inclusive, para que a população tenha acesso a serviços, como os oferecidos pelo Vapt Vupt e pelo IDT/Sine.

O anúncio da exigência foi feito no último dia 10 de dezembro pelo governador Camilo Santana (PT) e já publicado em decreto estadual.

Nas unidades Vapt Vupt de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, colaboradores, servidores e usuários deverão apresentar o comprovante com um documento com foto para ingressar nos equipamentos.

Pelo decreto, só estará liberado de apresentar o comprovante quem buscar atendimento para os serviços de documentação civil essencial, como emissão de RG e CPF; e de saúde (vacinação) e benefícios socioassistenciais, como CadUnico.

As quatro unidades oferecerão no E-Vapt serviços de acesso às plataformas digitais e de emissão de passaportes de vacinação, para quem já tomou duas doses do imunizante.

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) esclarece que os agendamentos dos serviços continuam obrigatórios, à exceção do acesso ao E-Vapt, que pode ser feito por quem busca as unidades.

IDT/ Sine

Usuários que buscarão as 18 unidades do IDT/Sine na segunda-feira (20) também devem comparecer portando, além dos documentos para o cadastro, o passaporte de vacinação.

Na data, os atendimentos serão retomados de forma presencial, sem a necessidade de agendamento prévio.

“Apesar da exigência do passaporte estaremos apoiando aos trabalhadores que embora vacinados, não estejam conseguindo ter acesso ao documento. Essa medida visa seguir as orientações do Estado e somar esforços na luta contra o coronavírus”, alerta o presidente do IDT, Vladyson Viana.