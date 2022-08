Veja escalações de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei deste domingo

Ceará e Fortaleza entram em campo neste domingo (14) para o último Clássico-Rei do ano. As equipes de Marquinhos Santos e Vojvoda vêm com mudanças importantes.

As equipes realizaram ação conjunta para o Dia dos Pais. As escalações trazem fotos dos jogadores quando criança, além dos apelidos deles. Os uniformes também vão trazer os apelidos dos atletas.

Confira as escalações:

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Marcos Victor, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard, Richardson, Guilherme Castilho e Vina; Mendoza e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald, Zé Welison e Thiago Galhardo; Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

