UFC Vegas 47 hoje (5): veja card, horário e onde assistir

O UFC Vegas 47 acontece neste sábado (5), e terá um card liderado por dois peso-médios. Atuais 6º e 7º colocados no ranking dos pesos-médios respectivamente, Jack Hermansson e Sean Strickland medem forças na luta principal do evento que acontece à partir das 18 horas no UFC APEX.

Brasileiros

O evento terá dois brasileiros (ou três?) em ação: Danilo Marques encara o estreante Jailton "Malhadinho" Almeida pelos meio-pesados, e o guianês radicado no Brasil, Carlston Harris enfrenta Shavkat Rakhmonov pelos meio-médios.

UFC VEGAS 47:

HORÁRIO

Sábado, 5 de fevereiro, às 18h (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR

O UFC é transmitido pelo Canal Combate

CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Jack Hermansson x Sean Strickland

Peso-médio: Punahele Soriano x Nick Maximov

Peso-meio-médio: Shavkat Rakhmonov x Carlston Harris

Peso-meio-pesado: Sam Alvey x Brendan Allen

Peso-médio: Bryan Battle x Tresean Gore

Peso-pena: Julian Erosa x Steven Peterson

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Miles Johns x John Castañeda

Peso-pena: Hakeem Dawodu x Mike Trizano

Peso-médio: Chidi Njokuani x Marc-Andre Barriault

Peso-galo: Alexis Davis x Julija Stoliarenko

Peso-meio-pesado: Jaílton Malhadinho x Danilo Marques

Peso-meio-médio: Jason Witt x Phil Rowe

Peso-mosca: Denys Bondar x Malcolm Gordon

