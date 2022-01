UFC Vegas 46: veja card, horário e onde assistir

O UFC Vegas 46 abre as lutas em 2022 com um card liderado por dois peso-penas. Atual 5º colocado no ranking da categoria, Calvin Kattar encara o 8º colocado Giga Chikadze em um duelo programado para cinco rounds na luta principal, que será realizado no UFC Apex.

Kattar está entre os lutadores mais duros da categoria, vencendo nomes como Jeremy Stephens, Ricardo Lamas e Shane Burgos. Ele busca ser o primeiro atleta a vencer Chikadze, que não perdeu em sete lutas no Octógono - sendo sua última vitória contra Edson Barboza.

Brasileiros

O card também terá a presença de três brasileiros: Jennifer Maia encara Katlyn Chookagian em uma revanche no peso-mosca feminino. Rogério Bontorin enfrenta Brandon Royval visando subir no ranking do peso-mosca e, por fim, Joanderson Brito fará sua estreia contra Bill Algeo, no peso-pena.

A 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂 featherweight fight is set for your first main event of 2022 🔥@CalvinKattar takes on @Giga_Chikadze 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓!



[ #UFCVegas46 | Tomorrow | Main Card 7𝙥𝙢𝙀𝙏 LIVE on @ESPN & E+ ] pic.twitter.com/jAhXR4mipd — UFC (@ufc) January 14, 2022



UFC Vegas 46:

Horário

Sábado, 15 de janeiro, às 19h (horário de Brasília)

Onde Assistir

O UFC é transmitido pelo Canal Combate

Cards:

Principal:

Peso-pena: Calvin Kattar x Giga Chikadze

Peso-pesado: Jake Collier x Chase Sherman

Peso-mosca: Brandon Royval x Rogério Bontorin

Peso-mosca feminino: Katlyn Chookagian x Jennifer Maia

Peso-leve: Dakota Bush x Viacheslav Borshchev

Peso-pena: Bill Algeo x Joanderson Brito

Preliminar

Peso-médio: Jamie Pickett x Joseph Holmes

Peso meio-médio: Court McGee x Ramiz Brahimaj

Peso-pena: Brian Kelleher x Kevin Croom

Peso-leve: TJ Brown x Charles Rosa

