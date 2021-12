UFC Vegas 45: Lewis x Daukaus e cinco brasileiros em ação; veja card, horários e onde assistir

No último evento de 2021, Derrick Lewis e Chris Daukaus se enfrentam no UFC Vegas 45, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Terceiro e sétimo colocados no raking dos pesos-pesados, Lewis e Daukaus buscam uma chance para eventual disputa de cinturão com o campeão Francis Ngannou.

Brasileiros

O Brasil terá cinco representantes no octógno. No card principal, Amanda Lemos enfrenta Angela Hill no peso-palha, Raphael Assunção toca as luvas com Ricky Simon no peso-pena, e Diego Ferreira luta com Mateusz Gamrot no peso-leve.

No card preliminar, Raoni Barcelos enfrenta Victor Henry no peso-galo, enquanto Melissa Gatto é desafiada por Sijara Eubanks, no peso-mosca.

Veja vídeo promocional da luta

Onde assistir o UFC Vegas 45

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC Vegas 45: Lewis x Daukaus

Sábado, 18 de dezembro, em Las Vegas

Card principal (21h, de Brasília)

Peso-pesado: Derrick Lewis x Chris Daukaus

Peso meio-médio: Stephen Thompson x Belal Muhammad

Peso-palha: Amanda Lemos x Angela Hill

Peso-pena: Raphael Assunção x Ricky Simon

Peso-leve: Diego Ferreira x Mateusz Gamrot

Peso-pena: Cub Swanson x Darren Elkins

Card preliminar (18h, de Brasília)

Peso-médio: Dustin Stoltzfus x Gerald Meerschaert

Peso-galo: Raoni Barcelos x Victor Henry

Peso-pesado: Justin Tafa x Harry Hunsucker

Peso-mosca: Sijara Eubanks x Melissa Gatto

Peso-pena: Charles Jourdain x Andre Ewell

Peso-pena: Raquel Pennington x Macy Chiasson

Peso-pesado: Don'Tale Mayes x Josh Parisian

Peso-leve: Jordan Leavitt x Matt Sayles

