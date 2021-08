UFC Vegas 34: Cannonier x Gastelum, e dois brasileiros na noite; veja card, horários e onde assistir

A noite deste sábado (21), em Las Vegas, terá Jared Cannonier e Kelvin Gastelum medindo forças na luta principal do UFC Vegas 34, dentro do peso médio, até 83,9 kg. Os dois atletas vêm de derrota dentro da organização e, curiosidamente, para o mesmo oponente: Robert Whittaker.

Representando as cores do Brasil, sobe no octógono Alexandre Pantoja contra o norte-americano Brandon Royval, no peso mosca, até 56,7 kg. Pantoja vem de vitória sobre o português Manel Kape, no UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov, em fevereiro deste ano. Já Brandon Royval perdeu a última luta para o mexicano Brandon Moreno, em novembro de 2020.

Veja as encaradas:

Entre as mulheres, Josiane Nunes enfrenta a sueca Bea Malecki, na categoria peso galo, até 61,2 kg. Será a estreia da brasileira no UFC, que tem um cartel de 7 vitórias e apenas uma derrota, enquanto Malecki está invicta, com quatro vitórias. Promessa de boas lutas no UFC Vegas 34.

UFC VEGAS 34: Cannonier x Gastelum

21 de agosto de 2021, em Vegas, nos Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso médio: Jared Cannonier x Kelvin Gastelum

Peso leve: Clay Guida x Mark Madsen

Peso pesado: Parker Porter x Chase Sherman

Peso galo: Trevin Jones x Saidyokub Kakharamonov

Peso leve: Vinc Pichel x Austin Hubbard

Peso mosca: Alexandre Pantoja x Brandon Royval

CARD PRELIMINAR (20h, horário de Brasília):

Peso pena: Austin Lingo x Luis Saldaña

Peso galo: Brian Kelleher x Domingo Pilarte

Peso galo: Bea Malecki x Josiane Nunes

Peso meio-pesado: William Knight x Fabio Cherant

Peso leve: Roosevelt Roberts x Ignacio Bahamondes

Peso meio-médio: Sasha Palatnikov x Ramiz Brahimaj

