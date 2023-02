UFC 284: veja cards, data, horário e onde assistir

Perth, na Austrália, recebe neste domingo, (12), logo no começo da madrugada, às 0h, as lutas do UFC 284, entre elas está o duelo de Makhachev contra Volkanovski, que se enfrentam pelo cinturão dos leves, além deste, o evento ainda terá a disputa do cinturão interino dos penas (até 65,7kg) entre Yair Rodrigues e Josh Emmett.

O evento começa às 0h e o UFC Fight Pass, serviço de streaming da organização, transmite ao vivo todas as lutas.

Além de Makhachev e Volkanovski, os brasileiros Rodrigues e Brener também entram em cena no UFC, disputando o peso-mosca e peso-leve, respectivamente.

UFC 284

Data: 12 de fevereiro

Horário: 0h (de Brasília)

Local: RAC Arena (Perth, Austrália)

Onde assistir: UFC Fight Pass

CARDS PRINCIPAIS

Disputa de cinturão: Makhachev (RUS) x Volkanovski (AUS) / peso-leve



Disputa de cinturão provisório: Rodrigues (MEX) x Emmett (EUA) / peso-pena

Maddalena (AUS) x Randy Brown (JAM) / peso meio-médio

​Tafa (NZE) x Porter (EUA) / peso-pesado

Crute (AUS) x Menifield (EUA) / peso meio-pesado

CARDS PRELIMINARES

Pedro (AUS) x Bukauskas (LIT) / peso meio-pesado

Culibao (AUS) x Baghdasaryan (ARM) / peso-pena

Ross (AUS) x Rodrigues (BRA) / peso-mosca

Mullarkey (AUS) x Prado (ARG) / peso-leve

Jenkins (AUS) Shainis (EUA) / peso-pena

Young (NZE) x Bilder (EUA) / peso-pena

Tukhugov (RUS) x Brener (BRA) / peso-leve

Lookboonmee (TAI) x Reed (EUA) / peso-palha feminino